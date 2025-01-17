Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc

• Khảo sát hiện trạng dự án, thu thập dữ liệu theo yêu cầu

• Lên ý tưởng, tư vấn, triển khai các phương án, bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D

• Triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công công trình nhà dân dụng và nhà xưởng công nghiệp

• Giám sát tác giả và báo cáo giám sát khi có yêu cầu

• Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc

• Thảo luận và trình bày ý tưởng, đồng thời tiếp nhận và chỉnh sửa theo phản hồi

• Thực hiện công tác quản lý và phân công đều phối công việc các nhân viên trong phòng.

• Đưa ra phương án thi công tối ưu và đảm bảo nguồn lực để đảm bảo tiến độ

• Theo dõi và đốc thúc tiến độ dự án theo kế hoạch chi tiết đã được phê duyệt

• Thực hiện báo cáo theo yêu cầu tới Ban giám đốc

• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc