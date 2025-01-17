Tuyển Kiến trúc sư Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 25 Triệu

Kiến trúc sư

Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam
Ngày đăng tuyển: 17/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 03/03/2025
Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam

Kiến trúc sư

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kiến trúc sư Tại Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Trưởng phòng
Địa điểm làm việc

- Bình Dương: Lô CN2, KCN Mai Trung, Thành Phố Bến Cát, Tỉnh Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kiến trúc sư Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

1. Mô tả công việc
• Khảo sát hiện trạng dự án, thu thập dữ liệu theo yêu cầu
• Lên ý tưởng, tư vấn, triển khai các phương án, bản vẽ kỹ thuật 2D, 3D
• Triển khai hoàn thiện bản vẽ thi công công trình nhà dân dụng và nhà xưởng công nghiệp
• Giám sát tác giả và báo cáo giám sát khi có yêu cầu
• Cập nhật xu hướng thiết kế mới và áp dụng vào công việc
• Thảo luận và trình bày ý tưởng, đồng thời tiếp nhận và chỉnh sửa theo phản hồi
• Thực hiện công tác quản lý và phân công đều phối công việc các nhân viên trong phòng.
• Đưa ra phương án thi công tối ưu và đảm bảo nguồn lực để đảm bảo tiến độ
• Theo dõi và đốc thúc tiến độ dự án theo kế hoạch chi tiết đã được phê duyệt
• Thực hiện báo cáo theo yêu cầu tới Ban giám đốc
• Thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban giám đốc

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành xây dựng dân dụng và công nghiệp, kiến trúc sư, kiến trúc/nội thất
• Giao tiếp tiếng Anh hoặc tiếng Trung

Tại Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam

Công Ty CP Clearwater Metal Viet Nam

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Lô CN2 KCN Mai Trung, thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

