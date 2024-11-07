Tuyển Sales Xuất nhập khẩu/Logistics CÔNG TY TNHH TRUE FRUITS Pro Company làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

CÔNG TY TNHH TRUE FRUITS Pro Company
Ngày đăng tuyển: 07/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/12/2024
Sales Xuất nhập khẩu/Logistics

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Tại CÔNG TY TNHH TRUE FRUITS Pro Company

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Số 12 Đường D16 Khu dân cư Hưng Phú, Phường Phước Long B, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 9

Mô Tả Công Việc Sales Xuất nhập khẩu/Logistics Với Mức Lương Từ 30 Triệu

• Phát triển kế hoạch sản xuất bán hàng xuất khẩu phù hợp với các giai đoạn/thời gian khác nhau của bộ phận.
• Phân bổ mục tiêu cho nhân viên và chỉ định khách hàng cụ thể để nhân viên bán hàng tiếp cận.
• Theo dõi tiến độ công việc, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn và can thiệp vào quy trình bán hàng của nhân viên khi cần thiết.
• Tham gia trực tiếp vào các hoạt động bán hàng để tăng doanh thu của bộ phận và báo cáo về tình hình kinh doanh của bộ phận.
• Theo dõi và kiểm tra tiến độ sản xuất và hậu cần đơn hàng để đảm bảo giao hàng đúng số lượng và chất lượng.
• Đào tạo nhân viên về các kỹ năng chuyên môn và phổ biến các quy định, quy tắc mới của công ty.
• Xây dựng các kênh bán hàng hiệu quả và đề xuất các phương pháp tiếp cận phù hợp để tiếp cận khách hàng.
• Tư vấn/gợi ý phát triển các dòng sản phẩm mới để tăng khả năng cạnh tranh.
• Đảm bảo sự hài lòng của khách hàng với các dịch vụ bán hàng và chăm sóc khách hàng do nhân viên cung cấp.
• Tham gia thiết lập sơ đồ tổ chức, tài liệu ISO và xây dựng KPI cho các vị trí trong bộ phận.
• Tư vấn về chính sách lương của đơn vị kinh doanh cho trưởng phòng.
• Tham gia các sự kiện, hội chợ trong và ngoài nước để quảng bá sản phẩm và mở rộng cơ sở khách hàng.
• Các công việc khác liên quan đến yêu cầu của cấp trên.\

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương là Trưởng/Phó phòng/Trưởng nhóm tại các đơn vị kinh doanh xuất nhập khẩu.
• Có kiến thức chuyên sâu về thanh toán quốc tế, ngoại thương và chính sách nhập khẩu của nhiều thị trường khác nhau.
Không nhận hồ sơ thực tập, sinh viên, dưới 28 tuổi, không có kinh nghiệm liên quan

Tại CÔNG TY TNHH TRUE FRUITS Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương tháng 13, Thưởng Lễ - Tết, Tăng lương hàng năm.
• Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các chế độ phúc lợi khác theo đúng quy định của luật Lao động và quy định Công ty.
• Được làm việc trong môi trường năng động, có cơ hội học hỏi và khả năng thăng tiến tốt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TRUE FRUITS Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: số 12 đường D16 Khu dân cư Hưng Phú, Phường Phước Long B, Quận 9, Hồ Chí Minh

