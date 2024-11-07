Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS làm việc tại Đồng Nai thu nhập 10 - 14 Triệu

Mức lương 10 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Đồng Nai: - Sân bay Quốc Tế Long Thành, Xã Bình Sơn, Huyện Long Thành, Tỉnh Đồng Nai, Huyện Long Thành

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

- Giám sát an toàn trực tiếp giám sát các công nhân làm việc trong công trường và kiểm tra tình hình an toàn lao động. giám sát sẽ nhắc nhở người lao động làm việc một cách an toàn cho cá nhân và tập thể tham gia làm việc trên công trường.

- Trực tiếp giám sát việc thực hiện công tác kiểm tra an toàn lao động, bảo hộ lao động trên công trường, nhắc nhở người lao động thực hiện nghiêm túc kiểm tra an toàn bảo hộ lao động cho cá nhân và tập thể tham gia làm việc trên công trường.

- Cùng với ban chỉ huy công trường và Công ty thực hiện các thủ tục khai báo, đăng ký thủ tục làm việc theo yêu cầu công trường, báo cáo cho Ban Chỉ Huy và Chủ Đầu Tư công tác An Toàn trên công trường.

- Họp bàn về công tác an toàn Bảo hộ lao động khi Công ty hoặc công trường tổ chức kiểm điểm có liên quan đến công tác an toàn lao động trên công trường.

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Có chứng chỉ giám sát an toàn nhóm 2

- Trình độ chuyên môn: Cao đẳng trở lên chuyên ngành Điện, xây dựng.

- Tối thiểu 1 đến 2 năm kinh nghiệm vị trí tương đương;

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS Thì Được Hưởng Những Gì

- Ký HĐLĐ đóng BHXH đầy đủ theo quy định Nhà nước.

- Thưởng hàng năm, thưởng các ngày Lễ lớn, ngày sinh nhật, các chế độ thưởng khác theo quy định Công ty.

- Du lịch hàng năm theo chính sách Công ty.

- Nghỉ các nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ Lễ theo quy định nhà nước và Công ty.

- Phụ cấp xăng, điện thoại theo quy định Công ty;

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ MTS

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin