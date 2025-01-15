Tuyển Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group làm việc tại Cà Mau thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group
Ngày đăng tuyển: 15/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group

Kỹ sư an toàn lao động (HSE)

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Tại Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Cà Mau:

- Đường Ngô Quyền, Phường 1, Cà Mau, Thành phố Cà Mau

Mô Tả Công Việc Kỹ sư an toàn lao động (HSE) Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Chịu trách nhiệm trước Ban Tổng Giám đốc về thực hiện và giám sát việc tuân thủ nội quy về công tác ATLĐ,VSMT, PCCC tại công trường theo quy định của Pháp luật Việt Nam.
Lập và trình duyệt các hồ sơ, tài liệu liên quan đến công tác ATLĐ và VSLĐ, PCCC.
Đảm bảo an toàn, an ninh về người, tài sản vào - ra công trường.
Quản lý lắp dựng các bảng hiệu an toàn, rào chắn, trang thiết bị thi công theo đúng quy định công ty và mặt bằng thi công.
Lập kế hoạch triển khai công tác ATLĐ, VSMT, PCCC; Tổ chức huấn luyện công tác ATLĐ, VSMT, PCCC trước khi công nhân vào làm việc.
Hàng ngày toolbox, huấn luyện, đào tạo công tác ATLĐ, VSMT, PCCC cho các công nhân tổ/đội/thầu phụ thi công trước giờ làm việc.
Làm thẻ và quản lý thẻ ra - vào cho cán bộ, công nhân tại công trường căn cứ vào hồ sơ cán bộ, công nhân nộp cho Bộ phận an toàn kiểm tra, xác nhận, lưu trữ.
Kiểm tra hồ sơ, an toàn của tất cả máy móc thiết bị trước khi đưa vào công trường sử dụng và điều kiện của người vận hành máy móc thiết bị, bao gồm cả thiết bị cầm tay và được theo dõi bằng Sổ tại cổng bảo vệ.
Định kỳ kiểm tra hệ thống an toàn điện, nước tại công trình.
Thường xuyên đánh giá rủi ro trong quá trình thi công và đưa ra biện pháp phòng ngừa, xử lý đối ứng phù hợp; Chụp ảnh gửi lên nhóm chung báo cáo BTGĐ các công tác liên quan đến ATLĐ, VSMT, PCCC.
Phối hợp với Chỉ huy trưởng, giải quyết các sự cố về ATLĐ, VSMT, PCCC nếu có.
Thực hiện đầy đủ hồ sơ ATLĐ theo quy định của Sở ban ngành liên quan để chuẩn bị cho các đợt thanh tra công trường.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng chuyên ngành Kỹ sư: Bảo hộ lao động, Môi trường, Xây dựng,....
Kinh nghiệm làm việc: trên 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương.
Ưu tiên ứng viên nam tuổi từ 22 - 35.
Sức khỏe tốt, trung thực, nhanh nhẹn, nhạy bén, chịu được áp lực, ham học hỏi, nhiệt huyết phát triển.
Sử dụng thành thạo phần mềm: Word, Excel, Powerpoint.
Kỹ năng giám sát, quản trị rủi ro an toàn trên công trường.
Nắm vững chuyên môn và hiểu biết về quy định, hồ sơ pháp lý liên quan đến ATLĐ, VSMT, PCCC.

Tại Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận (12-15 triệu) theo năng lực.
Thời gian thử việc: 01-02 tháng (tùy theo năng lực ứng viên).
Tham gia BHXH và các quyền lợi khác theo quy định của Bộ luật Lao động.
Hưởng các chế độ thưởng lễ, nghỉ phép, phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Môi trường làm việc thân thiện, cởi mở, cơ hội phát triển nghề nghiệp.
Hướng dẫn, đào tạo các kỹ năng làm việc.
Cung cấp đầy đủ trang thiết bị làm việc, chỗ ăn, ở, đi lại.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group

Công Ty Cổ Phần Nam Hải Group

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Cụm 4, Thôn Quý, Xã Liên Hà, Huyện Đan Phượng, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

