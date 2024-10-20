Tuyển Kỹ sư cầu nối CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cầu nối Với Mức Lương Thỏa thuận

Trao đổi trực tiếp với khách hàng; Cung cấp và làm rõ các yêu cầu chức năng, yêu cầu kỹ thuật, yêu cầu chất lượng, kế hoạch, tầm nhìn về sản phẩm của khách hàng và các bên liên quan cho nhóm phát triển; Lập kế hoạch và Kiểm soát tiến độ; Nghiệm thu, chấp nhận hoặc từ chối các kết quả làm việc không đạt chuẩn của nhóm phát triển; Thu thập, báo cáo, cung cấp, chia sẻ hoặc làm rõ các thông tin về sản phẩm, chất lượng, kế hoạch, kỹ thuật với khách hàng; Hướng dẫn, tư vấn, hỗ trợ khách hàng về mặt tính năng, giao diện, chất lượng, kế hoạch, kỹ thuật của sản phẩm, dự án; Tinh thần trách nhiệm cao sẵn sàng hợp tác với các bộ phận để cùng nhau hoàn thành mục tiêu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn

Cử nhân chuyên ngành Tiếng Nhật, Công nghệ thông tin hoặc chuyên ngành liên quan.

Kiến thức & kinh nghiệm liên quan

Tiếng Nhật

Tiếng nhật tương đương N2 trở lên, giao tiếp tốt.

Kỹ thuật

Có hiểu biết về công nghệ để trao đổi khách hàng và đội phát triển. Có kinh nghiệm viết tài liệu dự án (Basic design, Detail design, Acceptance Test); Có kỹ năng trong việc kiểm thử phần mềm là một lợi thế.

Quản lý dự án

Có từ 2 năm kinh nghiệm làm dự án với vai trò BrSE hoặc PM; Có hiểu biết về Agile, Scrum là một lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Chế độ lương & thưởng

Mức lương thoả thuận; Thưởng theo kết quả kinh doanh của Công ty; Cấp máy tính Mac Mini hoặc Macbook chính thức tùy yêu cầu vị trí.

Môi trường làm việc

Văn hóa học tập thúc đẩy phát triển cá nhân; Event, team building tập thể được tổ chức thường xuyên; Chính sách hỗ trợ các hoạt động học tập, trao đổi, chia sẻ kiến thức; Được hỗ trợ 100% chi phí tham gia các khóa học kỹ năng mềm, các khóa đào tạo chuyên môn, thi các chứng chỉ uy tín trong nước và quốc tế.

Lộ trình nghề nghiệp

Lộ trình phát triển con đường sự nghiệp là một phần của quá trình phát triển nhân viên tại Deha Việt Nam, bao gồm sự phát triển theo chiều dọc thăng tiến lên các vị trí chuyên gia, quản lý; Được tư vấn, đồng hành và hỗ trợ phát huy tối đa khả năng, phát triển sự nghiệp; Được định hướng mục tiêu cá nhân, nhóm và tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN DEHA VIỆT NAM

