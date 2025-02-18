Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát làm việc tại Hưng Yên thu nhập 13 - 17 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A
- Xã Giai Phạm
- Huyện Yên Mỹ
- Tỉnh Hưng Yên, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
- Xây dựng mục tiêu chất lượng sản phẩm sản xuất của nhà máy
- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện mục tiêu chất lượng đối với sản phẩm sản xuất của nhà máy
- Kiểm tra giám sát quá trình sản xuất theo tiêu chuẩn nguyên vật liệu và thành phẩm, thống kê sự không phù hợp, các lỗi trong quá trình sản xuất và đề xuất khắc phục cải tiến, phòng ngừa
- Kiểm tra, giám sát chất lượng vật tư đầu vào, bán thành phẩm và chất lượng sản phẩm ra khỏi nhà máy
- Giải quyết các sự cố phát sinh ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm trong quá trình sản xuất hoặc báo cáo Bộ phận kỹ thuậtt
- Nhận sản phẩm lỗi trong quá tình sản xuất và sản phẩm bảo hành trả về nhà máy
- Sửa chữa các sản phẩm lỗi trong quá trình sản xuất và sản phẩm bảo hành, thống kê lỗi không phù hợp của sản phẩm và đưa ra đề xuất khắc phục - phòng ngừa
- Phối hợp cùng kỹ thuật đào tạo công nhân mới.
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Điện Lạnh Hòa Phát
