Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ điện Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, An Lạc, Trưng Trắc, Văn Lâm, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận
* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:
- Khắc phục sự cố phát sinh liên quan đến hệ thống điện và điều khiển trên máy móc, thiết bị sản xuất
- Bảo dưỡng bảo trì thiết bị theo kế hoạch
- Chuẩn bị dụng cụ, công cụ, kiểm soát định mức vật tư tồn kho cho thiết bị, máy móc
- Thực hiện ghi chép giấy tờ, báo cáo công việc hàng ngày, lập báo cáo tuần, tháng.
- Set up hệ thống điện dây chuyền mới khi có yêu cầu
- Quản lý kiểm tra, sửa chữa thiết bị nhà xưởng máy móc đảm bảo hoạt động tốt
- Xây dựng tiêu chuẩn
- Xử lý các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên
**CHẾ ĐỘ:
- Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.
- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, nghỉ 2 thứ 7 và ngày Chủ nhật
- Công ty trang bị máy tính và các phương tiện làm việc khác
- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 24H...
- Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật công ty, thưởng cải tiến, …
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
- Công ty tài trợ các khóa học phát triển bản thân, kỹ năng mềm, ngoại ngữ...
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam
