Tuyển Kỹ sư cơ điện Công Ty Cổ Phần Shogo Việt Nam làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

* MÔ TẢ CÔNG VIỆC:

- Khắc phục sự cố phát sinh liên quan đến hệ thống điện và điều khiển trên máy móc, thiết bị sản xuất

- Bảo dưỡng bảo trì thiết bị theo kế hoạch

- Chuẩn bị dụng cụ, công cụ, kiểm soát định mức vật tư tồn kho cho thiết bị, máy móc

- Thực hiện ghi chép giấy tờ, báo cáo công việc hàng ngày, lập báo cáo tuần, tháng.

- Set up hệ thống điện dây chuyền mới khi có yêu cầu

- Quản lý kiểm tra, sửa chữa thiết bị nhà xưởng máy móc đảm bảo hoạt động tốt

- Xây dựng tiêu chuẩn

- Xử lý các công việc liên quan theo yêu cầu của cấp trên

**CHẾ ĐỘ:

- Hỗ trợ ăn trưa tại căng - tin nhà máy.

- Thời gian làm việc: 7h30 - 16h30, nghỉ 2 thứ 7 và ngày Chủ nhật

- Công ty trang bị máy tính và các phương tiện làm việc khác

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 24H...

- Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng sinh nhật công ty, thưởng cải tiến, …

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Công ty tài trợ các khóa học phát triển bản thân, kỹ năng mềm, ngoại ngữ...

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.