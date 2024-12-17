Tuyển Kỹ sư cơ điện CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT SƠN làm việc tại Lào Cai thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Lào Cai: KDT Kosy, Pom Hán, TP Lào Cai, Thành phố Lào Cai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ điện Với Mức Lương Thỏa thuận

- Kỹ sư Cơ Điện: Lập tiến độ tổng và chi tiết theo chỉ đạo của LĐ công ty.

- Giám sát, kiểm soát tiến độ thi công các gói thầu.

- Lập các hồ sơ về tiến độ đúng qui định hợp đồng và quản lý hệ thống công ty.

- Phụ trách công tác hoàn công, hoàn chỉnh các hồ sơ pháp lý, hồ sơ nghiệm thu giai đoạn công trình, hồ sơ chất lượng của Dự án với mục tiêu hoàn chỉnh hồ sơ song hành cùng tiến độ thi công và đáp ứng được yêu cầu hồ sơ thanh, quyết toán.

- Bóc tách khối lượng;

- Giám sát, xác định khối lượng thi công cho quá trình thanh, quyết toán Lập hồ sơ thanh toán theo điều khoản hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp các trường cao đẳng, đại học chuyên ngành có liên quan đến ngành Điện/ Tự động hóa/ Điều hòa thông gió/ Cơ khí/ Phòng cháy chữa cháy/ Cấp thoát nước.

- Đã có kinh nghiệm ở vị trí giám sát hiện trường/ kỹ thuật hiện trường/ kỹ sư QS, kỹ sư QC

- Làm việc tại các dự án tỉnh theo sắp xếp

- Có kỹ năng làm việc nhóm, giải quyết vấn đề, ra quyết định.

Địa điểm làm việc: Lào cai và các tỉnh khác

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT SƠN Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận cao, thưởng hấp dẫn (Thu nhập tăng theo năng lực)

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT

Môi trường làm việc thân thiện, được gặp nhiều đối tác khách hàng có tầm nhìn lớn

Thưởng lễ, tết.

Bao Ăn ở

