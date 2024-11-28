Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Mức lương 13 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu

1. Thực hiện công tác kỹ thuật sản xuất sản phẩm, giám sát và hỗ trợ hoạt động sản xuất

- Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm vật tư - BTP

2. Thực hiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo các quy định pháp luật về luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận và công bố sản phẩm quạt điện hợp qui; qui định dán nhãn năng lượng thiết bị điện; nhãn hàng hóa; nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ.

- Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.

Trình độ: Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật cơ khí

Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm làm việc về kỹ thuật sản phẩm ngành cơ khí

Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.

Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, phần mềm chuyên ngành cơ khí 2D, 3D: AutoCad, Solidworks, NX ...

Kiến thức, năng lực:

Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 7 (Sáng: 07:30 - 11:30; Chiều: 12:30 - 16:30)

Mức lương: Từ 13 triệu đến 15 triệu

Chế độ bảo hiểm

Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết

Chế độ nghỉ mát

