Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 15 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company
- Hà Nội: Số 164 Nguyễn Đức Cảnh, Tương Mai, Hoàng Mai, Quận Hoàng Mai
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 13 - 15 Triệu
1. Thực hiện công tác kỹ thuật sản xuất sản phẩm, giám sát và hỗ trợ hoạt động sản xuất
- Thực hiện kiểm tra, thử nghiệm vật tư - BTP
2. Thực hiện tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm theo các quy định pháp luật về luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; chứng nhận và công bố sản phẩm quạt điện hợp qui; qui định dán nhãn năng lượng thiết bị điện; nhãn hàng hóa; nhãn hiệu theo Luật sở hữu trí tuệ.
- Các nhiệm vụ khác được phân công phù hợp với chức năng, nhiệm vụ theo vị trí công việc được giao.
Với Mức Lương 13 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: Có ít nhất 3 năm làm việc về kỹ thuật sản phẩm ngành cơ khí
Ngoại ngữ: Tiếng Anh giao tiếp cơ bản và đọc hiểu tài liệu kỹ thuật.
Tin học: Sử dụng thành thạo tin học văn phòng Word, Excel, Powerpoint, phần mềm chuyên ngành cơ khí 2D, 3D: AutoCad, Solidworks, NX ...
Kiến thức, năng lực:
Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Từ 13 triệu đến 15 triệu
Chế độ bảo hiểm
Chế độ nghỉ phép, nghỉ lễ, Tết
Chế độ nghỉ mát
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Điện Cơ Thống Nhất Pro Company
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
