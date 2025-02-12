Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 15 - 20 Triệu

• Phụ trách công việc thiết kế và giám sát thi công hệ thống Điều hòa không khí cho các dự án của Công ty

• Kiểm tra, tìm các bất cập, hạn chế của hồ sơ thiết kế MEP, các bất cập, sai sót khi tích hợp sự phù hợp giữa bộ môn MEP với các bộ môn khác như Kiến trúc- Kết cấu - Hạ tầng KT.

• Am hiểu chức năng, chủng loại vật tư thiết bị trong hệ thống mình phụ trách

• Bách tách, kiểm tra khối lượng các hạng mục Điều hòa không khí

• Lập báo cáo công việc thực hiện mỗi ngày cho Trưởng phòng Cơ điện/ Giám đốc Dự án

• Phối hợp với các đơn vị tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát, trong việc triển khai công việc liên quan, điều phối thiết kế

• Kiểm tra, rà soát bản vẽ Kiến trúc của các hồ sơ kỹ thuật, bản vẽ thi công.

• Tham gia đánh giá chất lượng về công tác thiết kế.

• Tham gia quản lý các tư vấn thiết kế nhằm đảm bảo tiến độ, điều phối giữa các tư vấn để thực hiện các mục tiêu dự án.

• Các công việc khác theo phân công của cấp trên.