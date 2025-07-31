Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương
Ngày đăng tuyển: 31/07/2025
Hạn nộp hồ sơ: 30/08/2025
Kế toán tổng hợp

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán tổng hợp Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 928 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè, TP. HCM

Mô Tả Công Việc Kế toán tổng hợp Với Mức Lương Thỏa thuận

- Xác định tổng mức đầu tư sơ bộ: Dựa trên ý tưởng thiết kế, quy mô và công suất dự kiến của công trình để ước tính tổng chi phí đầu tư. Sử dụng các phương pháp như suất vốn đầu tư, so sánh với các dự án tương tự hoặc ước tính theo kinh nghiệm.
- Lập khái toán công trình được xác định dựa trên các dự án tương tự đã thực hiện hoặc các tiêu chuẩn, định mức do cơ quan nhà nước ban hành.
- Phân tích hiệu quả đầu tư: Đánh giá tính khả thi về mặt tài chính của dự án, bao gồm phân tích dòng tiền, thời gian hoàn vốn và tỷ suất lợi nhuận nội bộ.
- Xác định các rủi ro tài chính có thể xảy ra và đề xuất các biện pháp giảm thiểu.
- Lập báo cáo khái toán: Trình bày kết quả khái toán một cách rõ ràng và dễ hiểu, bao gồm các giả định, phương pháp tính toán và kết luận.
- Đề xuất các phương án đầu tư tối ưu cho chủ đầu tư.
- Kiểm soát chi phí đầu tư trong quá trình xây dựng công trình. Báo cáo lãnh đạo công ty theo định kỳ.
- Cảnh báo lãnh đạo công ty trong trường hợp chi phí bị vượt Tổng mức đầu tư.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Đại học trở lên, chuyên nghành Kinh tế Xây dựng, Xây dựng dân dụng và công nghiệp hoặc các chuyên ngành có liên quan.

Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Tư Vấn Quản Lý Đông Dương

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 928 Lê Văn Lương, Xã Phước Kiển, Huyện Nhà Bè,TP.HCM

