Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu

Mức lương 40 - 42 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Số lượng tuyển 5 người

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Mai Dịch, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 40 - 42 Triệu

• Khai triển bản vẽ, bóc tách khối lượng bản vẽ theo yêu cầu. Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad.

• Quản lý máy móc thiết bị: Lập kế hoạch triển khai lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị trong nhà xưởng.

• Làm các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.

• Thực hiện các công việc khác khi được giao

Với Mức Lương 40 - 42 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Tự động hóa...

• Chấp nhận chưa có kinh nghệm thực tế (được đào tạo trong quá trình làm việc)

• Có định hướng phát triển lâu dài với công việc

• Chăm chỉ, cẩn thận, làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao

• Người ham học hỏi, đam mê công việc.

Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì

• Thời gian làm việc: 9:00 - 18:00

• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ theo lịch công ty.

• Tổng số ngày nghỉ 121 ngày/năm

• Trợ cấp toàn bộ chi phí đi lại, trợ cấp nhà ở lên đến 20000 yên, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp chức vụ, ngoài giờ,...

• Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, tăng lương, thưởng dự án,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY

