Tuyển Kỹ sư cơ khí CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 40 - 42 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Mức lương
40 - 42 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Mai Dịch, Cầu Giấy ...và 1 địa điểm khác, Quận Tân Bình
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 40 - 42 Triệu
• Khai triển bản vẽ, bóc tách khối lượng bản vẽ theo yêu cầu. Sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad.
• Quản lý máy móc thiết bị: Lập kế hoạch triển khai lắp đặt, sửa chữa, bảo trì máy móc thiết bị trong nhà xưởng.
• Làm các báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của cấp trên.
• Thực hiện các công việc khác khi được giao
Với Mức Lương 40 - 42 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan đến Cơ khí, Công nghệ ô tô, Cơ điện tử, Kỹ thuật hàng không, Tự động hóa...
• Chấp nhận chưa có kinh nghệm thực tế (được đào tạo trong quá trình làm việc)
• Có định hướng phát triển lâu dài với công việc
• Chăm chỉ, cẩn thận, làm việc trên tinh thần trách nhiệm cao
• Người ham học hỏi, đam mê công việc.
Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY Thì Được Hưởng Những Gì
• Thời gian làm việc: 9:00 - 18:00
• Nghỉ thứ 7, chủ nhật và nghỉ theo lịch công ty.
• Tổng số ngày nghỉ 121 ngày/năm
• Trợ cấp toàn bộ chi phí đi lại, trợ cấp nhà ở lên đến 20000 yên, trợ cấp chuyên cần, trợ cấp chức vụ, ngoài giờ,...
• Đầy đủ các chế độ bảo hiểm, tăng lương, thưởng dự án,...
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ESUHAI TECHNOLOGY
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
