Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 400 - 500 USD

Mức lương 400 - 500 USD Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Ngãi: Thôn Tân Hy, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam, Thành phố Quảng Ngãi

- Bảo trì thiết bị điện trong nhà máy

- Quản lý máy móc và thiết bị điện tại nhà máy

- Giám sát, bảo dưỡng máy móc định kỳ

- Xử lý sự cố liên quan đến máy móc và thiết bị trong hoạt động sản xuất của nhà máy

- Báo cáo các vấn đề phát sinh

- Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên

- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Điện/Điện - Tự động hóa

- Có kinh nghiệm là lợi thế, mới ra trường sẽ được đào tạo

*QUYỀN LỢI

- Thu nhập hẫn dẫn. Tham gia đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật quy định.

- Thưởng 3-4 tháng lương/năm

- Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên

- Cơ hội thăng tiến

- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân và công việc

