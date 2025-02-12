Tuyển Kỹ sư cơ khí Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng làm việc tại Quảng Ngãi thu nhập 400 - 500 USD

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư cơ khí Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
Mức lương
400 - 500 USD
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Quảng Ngãi: Thôn Tân Hy, Bình Đông, Bình Sơn, Quảng Ngãi, Việt Nam, Thành phố Quảng Ngãi
Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương 400 - 500 USD
- Bảo trì thiết bị điện trong nhà máy
- Quản lý máy móc và thiết bị điện tại nhà máy
- Giám sát, bảo dưỡng máy móc định kỳ
- Xử lý sự cố liên quan đến máy móc và thiết bị trong hoạt động sản xuất của nhà máy
- Báo cáo các vấn đề phát sinh
- Công việc khác theo chỉ đạo cấp trên
Với Mức Lương 400 - 500 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học chuyên ngành Điện/Điện - Tự động hóa
- Có kinh nghiệm là lợi thế, mới ra trường sẽ được đào tạo
*QUYỀN LỢI
- Thu nhập hẫn dẫn. Tham gia đủ BHXH, BHTN, BHYT theo luật quy định.
- Thưởng 3-4 tháng lương/năm
- Bảo hiểm sức khỏe cho nhân viên
- Cơ hội thăng tiến
- Cơ hội tham gia các khóa đào tạo phát triển bản thân và công việc
Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Khí Công Nghiệp Messer Hải Phòng
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
