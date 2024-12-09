Tuyển Kỹ sư cơ khí Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh làm việc tại Hải Phòng thu nhập Từ 12 Triệu

Mức lương Từ 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Phòng: Văn Cú, An Đồng, An Dương, Hải Phòng, An Dương, Quận Dương Kinh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư cơ khí Với Mức Lương Từ 12 Triệu

Thiết Kế; sử dụng phần mềm 2D hoặc 3D; SolidWorks

Có kinh nghiệm chỉ đạo Lắp đặt Thiết bị Công nghiệp tại hiện trường

Hiểu rõ các thiết bị cơ khí, hệ thống thiết bị trong các nhà máy công nghiệp nặng .

Có kỹ năng mềm, có khả năng thuyết trình và thuyết phục khách hàng

Yêu thích và phù hợp làm Sales ( Kinh doanh )

Với Mức Lương Từ 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học/Cao đẳng chuyên ngành Cơ khí – chế tạo hoặc các ngành Kỹ thuật liên quan

Ưu tiên có khả năng Thiết kế và lắp đặt Hệ thống Ống trên tàu hoặc Nhà máy Công nghiệp

Ưu tiên làm trong công ty Thương mại

Ưu tiên sử dụng Tiếng Anh

Sử dụng các phần mềm ứng dụng chuyên ngành như Solidwork, Autocad 3D.

Ưu tiên từng làm Sales; có thể đi công tác

Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Lương ≥ 12 triệu

Phúc lợi đầy đủ

Nghỉ các Chủ Nhật trong tháng.

Khi là nhân viên chính thức được nghỉ thêm 01 thứ 7.

Cơm trưa tại văn phòng

Có hỗ trợ chỗ ở cho nhân sự ở xa.

Thưởng tháng; quý; năm theo hiệu quả công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Thiết bị Công Nghiệp Hoàng Linh

