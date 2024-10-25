Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Ngãi

Tuyển Kỹ Sư Giám Sát thu nhập Thoả thuận Toàn thời gian tại Quảng Ngãi

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng
Ngày đăng tuyển: 25/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 17/11/2024
Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Quảng Ngãi: Thôn Phú Long 1, xã Bình Phước, Bình Sơn

Mô Tả Công Việc Với Mức Lương Thỏa thuận

Làm việc tại Nhà máy Bột – Giấy VNT 19:
- Giám sát công tác thi công lắp đặt thiết bị:
+ Bồn bể, kết cấu thép, đường ống, bảo ôn.......
+ Hoặc hệ thống thiết bị điện và Instrument; kéo cáp, đấu nối; PCCC; hệ thống HVAC....
- Hướng dẫn nhà thầu thi công đạt chất lượng theo biện pháp thi công và ITP đã được phê duyệt.
- Bóc tách vật tư thi công.
- Xem xét, đánh giá trước khi phê duyệt biện pháp thi công, tiến độ và kế hoạch kiểm tra chất lượng công việc lắp đặt của nhà thầu.
- Giám sát công tác thi công lắp đặt.
- Hướng dẫn nhà thầu thi công đạt chất lượng theo biện pháp thi công và kế hoạch kiểm tra chất lượng công việc đã được phê duyệt.
- Kiểm soát tiến độ thi công, chất lượng công việc.
- Các công việc khác theo sự phân công của Trưởng Bộ phận và Thủ trưởng đơn vị.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện hoặc Cơ khí. Ưu tiên ứng viên là người địa phương hoặc các tỉnh lân cận.
- Đã có 3 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí tương tự.
- Có tinh thần trách nhiệm trong công việc.
- Khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm tốt.
- Tinh thần làm việc chăm chỉ, cầu tiến.

Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng Thì Được Hưởng Những Gì

- Thu nhập: theo thỏa thuận và tương xứng với năng lực của ứng viên.
- Hỗ trợ bữa ăn tại Nhà ăn Công ty.
- CBNV ở xa được bố trí nhà ở của CBNV tại Dự án, với phòng khép kín đầy đủ tiện nghi.
- Tham gia BHXH theo quy định.
- Các chế độ khác: theo quy định của pháp luật lao động và của Công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Tổng công ty cổ phần Thương mại xây dựng

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Số 201 Minh Khai, phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

