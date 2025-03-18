Tuyển Kỹ sư hệ thống CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL
Ngày đăng tuyển: 18/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/04/2025
Kỹ sư hệ thống

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hệ thống Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Mức lương
12 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
4 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 103 Nguyễn Tuân, Thanh Xuân, Hà Nội., Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hệ thống Với Mức Lương 12 - 25 Triệu

Nghiên cứu các công nghệ về hệ thống máy chủ (rackmount, blade), công nghệ hệ thống lưu trữ (SAN, vSAN, NAS) của các hãng Cisco, HP, Oracle, Dell EMC, Fujitsu …;
Thực hiện thiết kế chi tiết, thiết kế triển khai các hạng mục về hệ thống trong dự án;
Thực hiện triển khai lắp đặt, cài đặt, cấu hình, hardening, tích hợp các hệ thống máy chủ; (rackmount, blade), hệ thống lưu trữ (SAN, vSAN), hệ thống sao lưu (Tape)…;
Thực hiện triển khai cài đặt hệ điều hành (Linux/Window/Vmware ESXi…);
Thực hiện cài đặt, cấu hình các phần mềm Vmware Vcenter, Dell EMC Networker, VEAM, Solarwind, Antivirus…;
Xây dựng các tài liệu, hướng dẫn, quy trình đảm bảo kết nối hệ thống thông tin ổn định, an toàn.

Với Mức Lương 12 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm về hệ thống hoặc vị trí tương đương
Có kinh nghiệm về Linux: Mở rộng disk, repair, cài đặt các dịch vụ như Haproxy, Nginx, Reddis, Kafka, Mino
Có kiến thức về ảo hóa Vmware, KVM
Hiểu biết các giải pháp về máy chủ, đã từng triển khai: Chassis, chassis blade
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm cài đặt, vận hành DB; Backup restore Database
Hoặc có hiểu biết về K8s, OpenShift + các tools Automation, CI/CD

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc với đội ngũ kỹ sư, nhân viên năng động, giàu nhiệt huyết, đam mê, lý tưởng lớn;
Được lắng nghe, tôn trọng ý kiến, quan điểm cá nhân để trao đổi thẳng thắn, chia sẻ cùng phát triển;
Được lãnh đạo giàu kinh nghiệm đào tạo, định hướng con đường nghề nghiệp rõ ràng;
Được cử tham gia các khóa đào tạo mới, đào tạo nâng cao phù hợp với năng lực và nguyện vọng;
Được ghi nhận những đóng góp, nỗ lực kịp thời, chính xác.
Mức lương: 12.000.000 - 25.000.000 VNĐ (net).
Thưởng định kỳ (theo kết quả sản xuất kinh doanh).
Đối với ứng viên có kinh nghiệm sẽ thỏa thuận dựa trên năng lực, đảm bảo mức cạnh tranh so với thị trường.
Hỗ trợ ăn trưa tại công ty
Phụ cấp trang phục hàng năm;
Môi trường năng động, chuyên nghiệp, nhiều cơ hội học hỏi, phát huy năng lực, phát triển bản thân.
Được hưởng các chế độ về BHXH, BHYT, BHTN và các chế độ khác theo quy định của Công ty và Luật Lao Động quy định
Được hỗ trợ các thiết bị, công cụ cần thiết cho thực hiện công việc;
Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc.
Trợ cấp chứng chỉ liên quan đến vị trí công việc
Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm.
Chế độ du lịch, teambuilding hàng năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, cởi mở. Các thành viên trong công ty gần gũi, gắn bó, quan tâm, giúp đỡ nhau cùng phát triển;
Được tham gia các hoạt động teambuilding hàng tháng, du lịch hàng năm;
Công ty luôn động viên và tạo điều kiện tốt nhất cho toàn thể nhân viên;
Công ty tổ chức các buổi sinh nhật cho nhân viên hàng tháng, tổ chức thưởng và kỉ niệm những ngày lễ tết trong năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG GTEL

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 103 Nguyễn Tuân, Phương Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

