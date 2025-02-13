Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE
Ngày đăng tuyển: 13/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/03/2025
Kỹ sư hiện trường

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư hiện trường Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE

Mức lương
12 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số nhà 18, dãy A, ngõ 357, đường Tam Trinh, Phường Hoàng Văn Thụ, Quận Hoàng Mai, Thành phố Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư hiện trường Với Mức Lương 12 - 18 Triệu

• Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế;
• Lập kế hoạch, hướng dẫn công nhân, tổ chức triển khai các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.
• Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.
• Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng công trình.
• Bóc tách, chuẩn bị vật tư và kiểm soát vật tư thi công
• Tính toán chi tiết để dự toán, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, …
• Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công
• Lập hồ sơ hoàn công cho công trình để quyết toán, nghiệm thu đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng, khối lượng, tiến độ được giao
• Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.
• Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình.
• Các việc phát sinh khác tại hiện trường
• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.

Với Mức Lương 12 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng, đại học chính quy chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công nghiệp/Kinh tế xây dựng/Cầu đường.

Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Mrs Thư

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

