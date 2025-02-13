Tuyển Kỹ sư hiện trường CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI HAVIE làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

• Đọc và hiểu bản vẽ thiết kế;

• Lập kế hoạch, hướng dẫn công nhân, tổ chức triển khai các công việc trên công trường đảm bảo kế hoạch và mục tiêu đã đề ra.

• Tổ chức triển khai công việc, đảm bảo tiến độ và chất lượng thi công.

• Quản lý tiến độ, quản lý chất lượng công trình.

• Bóc tách, chuẩn bị vật tư và kiểm soát vật tư thi công

• Tính toán chi tiết để dự toán, lắp đặt, ước tính chi phí lao động, vật liệu, thiết bị, …

• Kiểm soát, giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình thi công

• Lập hồ sơ hoàn công cho công trình để quyết toán, nghiệm thu đảm bảo đáp ứng yêu cầu chất lượng, khối lượng, tiến độ được giao

• Xác nhận chất lượng, khối lượng công việc của nhà thầu phụ.

• Tham gia hỗ trợ các phòng Ban lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công, quyết toán các công trình.

• Các việc phát sinh khác tại hiện trường

• Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của quản lý trực tiếp.