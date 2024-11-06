Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
- Hồ Chí Minh:
- 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 16 - 20 Triệu
- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện BIM cho dự án;
- Triển khai tiếp nhận và xử lý dữ liệu đầu vào (Khảo sát, thiết kế)
- Thực hiện điều phối mô hình phần tuyến, phần công trình.
- Phối hợp các mô hình bộ môn. Kiểm tra, xử lý phối hợp khi các hạng mục, bộ môn xung đột.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.
- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành cầu đường
- Kinh nghiệm >=5 năm (Đã có kinh nghiệm tham gia dự án BIM về hạ tầng giao thông ở vị trí tương đương >=2 năm).
- Có thể sử dụng tốt các phần mềm về BIM: Autocad, Civil 3D, Revit, Navishwork, Infrawork, Recap…
- Biết sử dụng Dynamo, C#, Python là một lợi thế.
- Có chứng chỉ thiết kế, BIM là một lợi thế.
- Trung thực, cần cù, chịu khó, có trách nhiệm tinh thần cầu tiến cao trong công việc
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh
Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì
