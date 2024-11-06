Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả
Ngày đăng tuyển: 06/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Kỹ sư kết cấu máy

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư kết cấu máy Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện BIM cho dự án;
- Triển khai tiếp nhận và xử lý dữ liệu đầu vào (Khảo sát, thiết kế)
- Thực hiện điều phối mô hình phần tuyến, phần công trình.
- Phối hợp các mô hình bộ môn. Kiểm tra, xử lý phối hợp khi các hạng mục, bộ môn xung đột.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.
- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành cầu đường
- Kinh nghiệm >=5 năm (Đã có kinh nghiệm tham gia dự án BIM về hạ tầng giao thông ở vị trí tương đương >=2 năm).
- Có thể sử dụng tốt các phần mềm về BIM: Autocad, Civil 3D, Revit, Navishwork, Infrawork, Recap…
- Biết sử dụng Dynamo, C#, Python là một lợi thế.
- Có chứng chỉ thiết kế, BIM là một lợi thế.
- Trung thực, cần cù, chịu khó, có trách nhiệm tinh thần cầu tiến cao trong công việc
Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng
Kinh nghiệm: 5 Năm
Cấp bậc: Nhân viên
Hình thức: Nhân viên chính thức
Địa điểm: Hồ Chí Minh

Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 32 Thạch Thị Thanh, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM

