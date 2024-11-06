Tuyển Kỹ sư kết cấu máy Công TY Cổ Phần Tập Đoàn Đèo Cả làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 16 - 20 Triệu

Mức lương 16 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 32 Thạch Thị Thanh, Tân Định, Quận 1, Hồ Chí Minh, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư kết cấu máy Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện BIM cho dự án;

- Triển khai tiếp nhận và xử lý dữ liệu đầu vào (Khảo sát, thiết kế)

- Thực hiện điều phối mô hình phần tuyến, phần công trình.

- Phối hợp các mô hình bộ môn. Kiểm tra, xử lý phối hợp khi các hạng mục, bộ môn xung đột.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công từ cấp trên.

- Trình độ: Đại học trở lên, chuyên ngành cầu đường

- Kinh nghiệm >=5 năm (Đã có kinh nghiệm tham gia dự án BIM về hạ tầng giao thông ở vị trí tương đương >=2 năm).

- Có thể sử dụng tốt các phần mềm về BIM: Autocad, Civil 3D, Revit, Navishwork, Infrawork, Recap…

- Biết sử dụng Dynamo, C#, Python là một lợi thế.

- Có chứng chỉ thiết kế, BIM là một lợi thế.

- Trung thực, cần cù, chịu khó, có trách nhiệm tinh thần cầu tiến cao trong công việc

Ngành nghề: Kiến trúc, Xây dựng

Kinh nghiệm: 5 Năm

Cấp bậc: Nhân viên

Hình thức: Nhân viên chính thức

Địa điểm: Hồ Chí Minh

