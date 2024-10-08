Tuyển Dầu khí/Hóa chất CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 26/10/2024
CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Dầu khí/Hóa chất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dầu khí/Hóa chất Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Times Tower, 35 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh các sản phẩm chuyên về thiết bị xử lý nước ngành môi trường:
Mảng sản phẩm chuyên xử lý nước ngành môi trường: Ứng viên lựa chọn 1 ngành phù hợp
• Thiết bị xử lý nước cấp: Màng RO, màng UF, Hóa chất màng RO, Bơm định lượng hóa chất, Bồn lọc Composite và van điều khiển, lõi lọc, đèn UV, Ozone, than hoạt tính, hạt nhựa trao đổi ion...
• Thiết bị xử lý nước thải: Bơm chìm, Bơm định lượng hóa chất, Máy thổi khí, Đĩa phân phối khí, Máy ép bùn...dùng trong hệ thống xử lý nước thải
Thiết bị xử lý nước thải
• Hóa chất xử lý nước: Các loại hóa chất công nghiệp như phổ biến như PAC, Javen, Polymer, Hóa chất keo tụ (Phèn nhôm sunfat, phèn sắt, ...), hóa chất khử màu, hóa chất khử mùi, hóa chất điều chỉnh độ Ph, hóa chất trợ lắng, hóa chất khử trùng, Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi – Boiler, tháp giải nhiệt - Cooling Tower, Chiller
Hóa chất xử lý nước
Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng, dự báo nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường (Đối tượng khách hàng là các Nhà máy tại các KCN-KCX, đa dạng các ngành nghề: môi trường, sản xuất, điện tử, thực phẩm - đồ uống,...);
Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng, dự báo nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường
Chăm sóc tệp khách hàng cũ của Công ty;
Mở rộng và phát triển khách hàng mới trên khu vực được giao (lập kế hoạch & báo cáo);
Mở rộng và phát triển khách hàng mới trên khu vực được giao
Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm của thương hiệu, ngành được giao;
Triển khai đơn hàng, hợp đồng đã kí kết, đốc thúc thanh toán;
Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường, kỹ thuật cơ khí, hóa học (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, Khoa học tự nhiên/Sư phạm kỹ thuật HCM,...);
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường, kỹ thuật cơ khí, hóa học
Tối thiếu từ 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong cùng lĩnh vực;
Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày tốt;
Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày tốt
Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh và giao tiếp đọc tài liệu, email (tiếng anh/ Trung tốt là lợi thế);
Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh và giao tiếp đọc tài liệu, email
Chịu khó, chủ động, tinh thần trách nhiệm, và tương tác làm việc đội nhóm tốt;
Chịu khó, chủ động, tinh thần trách nhiệm, và tương tác làm việc đội nhóm tốt
Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác tỉnh.
Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác tỉnh

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thời gian thử việc 02 tháng
Cơ hội huấn luyện:
Cơ hội huấn luyện
- Đào tạo chuyên môn, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm; - Tham gia Hội thảo và Đào tạo sản phẩm từ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài; - Tạo cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng lớn, mở rộng mới quan hệ, nâng cao kỹ năng phát triển bản thân.
Đồng nghiệp:
Đồng nghiệp
- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; - Đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.
Ngày nghỉ: Chế độ nghỉ phép 12 -18 ngày phép/ năm (Thâm niên 5 năm + 1 ngày phép/ 1 năm).
Phúc lợi:
- Thu nhập thỏa thuận cạnh tranh + Thưởng doanh số (5-8 tháng hoặc cao hơn tùy vào năng lực); - Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động; - Du lịch hằng năm (trong nước và nước ngoài), Teambuilding, Gameshow, CLB Bóng đá... - Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, 8/3, 20/10, thưởng tết.
Phụ cấp khác :
- Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm; - Thưởng thâm niên từ 1,8 triệu/ Năm; - Phụ cấp: Xe công ty đưa đón đi công tác; - Công ty cung cấp điện thoại và ngân sách điện thoại; - Phụ cấp công tác phí đi công tác; - Các chi phí liên quan tiếp khách..... - Bảo hiểm tai nạn 24/24 khi đi công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: 1A/9 Bạch Đằng, Phường 2, Quận Tân Bình, TPHCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

