Tuyển Dầu khí/Hóa chất CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Times Tower, 35 Đường Lê Văn Lương, Phường Nhân Chính, Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Dầu khí/Hóa chất Với Mức Lương Thỏa thuận

Kinh doanh các sản phẩm chuyên về thiết bị xử lý nước ngành môi trường:

Mảng sản phẩm chuyên xử lý nước ngành môi trường: Ứng viên lựa chọn 1 ngành phù hợp

• Thiết bị xử lý nước cấp: Màng RO, màng UF, Hóa chất màng RO, Bơm định lượng hóa chất, Bồn lọc Composite và van điều khiển, lõi lọc, đèn UV, Ozone, than hoạt tính, hạt nhựa trao đổi ion...

• Thiết bị xử lý nước thải: Bơm chìm, Bơm định lượng hóa chất, Máy thổi khí, Đĩa phân phối khí, Máy ép bùn...dùng trong hệ thống xử lý nước thải

• Hóa chất xử lý nước: Các loại hóa chất công nghiệp như phổ biến như PAC, Javen, Polymer, Hóa chất keo tụ (Phèn nhôm sunfat, phèn sắt, ...), hóa chất khử màu, hóa chất khử mùi, hóa chất điều chỉnh độ Ph, hóa chất trợ lắng, hóa chất khử trùng, Hóa chất xử lý nước cho nồi hơi – Boiler, tháp giải nhiệt - Cooling Tower, Chiller

Xây dựng tệp khách hàng tiềm năng, dự báo nhu cầu của khách hàng và xu hướng thị trường (Đối tượng khách hàng là các Nhà máy tại các KCN-KCX, đa dạng các ngành nghề: môi trường, sản xuất, điện tử, thực phẩm - đồ uống,...);

Chăm sóc tệp khách hàng cũ của Công ty;

Mở rộng và phát triển khách hàng mới trên khu vực được giao (lập kế hoạch & báo cáo);

Xây dựng kế hoạch phát triển sản phẩm của thương hiệu, ngành được giao;

Triển khai đơn hàng, hợp đồng đã kí kết, đốc thúc thanh toán;

Hoàn thành các công việc khác theo sự phân công của cấp trên.

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kỹ thuật môi trường, kỹ thuật cơ khí, hóa học (Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp ĐH Bách Khoa, Khoa học tự nhiên/Sư phạm kỹ thuật HCM,...);

Tối thiếu từ 2- 3 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương, ưu tiên trong cùng lĩnh vực;

Kỹ năng giao tiếp tốt, trình bày tốt;

Đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh và giao tiếp đọc tài liệu, email (tiếng anh/ Trung tốt là lợi thế);

Chịu khó, chủ động, tinh thần trách nhiệm, và tương tác làm việc đội nhóm tốt;

Sức khỏe tốt, sẵn sàng đi công tác tỉnh.

Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH Thì Được Hưởng Những Gì

Thử việc: Thời gian thử việc 02 tháng

Cơ hội huấn luyện:

- Đào tạo chuyên môn, chia sẻ kiến thức, kỹ năng và kinh nghiệm; - Tham gia Hội thảo và Đào tạo sản phẩm từ nhà cung cấp trong nước và nước ngoài; - Tạo cơ hội tiếp cận nhiều khách hàng lớn, mở rộng mới quan hệ, nâng cao kỹ năng phát triển bản thân.

Đồng nghiệp:

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động; - Đồng nghiệp hỗ trợ lẫn nhau trong công việc.

Ngày nghỉ: Chế độ nghỉ phép 12 -18 ngày phép/ năm (Thâm niên 5 năm + 1 ngày phép/ 1 năm).

Phúc lợi:

- Thu nhập thỏa thuận cạnh tranh + Thưởng doanh số (5-8 tháng hoặc cao hơn tùy vào năng lực); - Tham gia đầy đủ các chế độ theo luật lao động; - Du lịch hằng năm (trong nước và nước ngoài), Teambuilding, Gameshow, CLB Bóng đá... - Các hoạt động công đoàn: Sinh nhật, ốm đau, hiếu, hỷ sự, 8/3, 20/10, thưởng tết.

Phụ cấp khác :

- Tăng lương định kỳ 1 lần/ năm; - Thưởng thâm niên từ 1,8 triệu/ Năm; - Phụ cấp: Xe công ty đưa đón đi công tác; - Công ty cung cấp điện thoại và ngân sách điện thoại; - Phụ cấp công tác phí đi công tác; - Các chi phí liên quan tiếp khách..... - Bảo hiểm tai nạn 24/24 khi đi công tác.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHỆ CÔNG THÀNH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin