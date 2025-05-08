Tuyển Kiến trúc sư CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 11 Triệu

Mức lương 10 - 11 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 72/2/11A Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc

Thiết kế kiến trúc các công trình dân dụng, thương mại, nội thất hoặc cảnh quan theo yêu cầu.

Triển khai bản vẽ thiết kế từ ý tưởng đến hồ sơ kỹ thuật thi công.

Đọc và hiểu được các bản vẽ thiết kế.

Phối hợp với các bộ phận liên quan (Kết cấu, MEP, Nội thất, …) để đảm bảo tính khả thi của dự án.

Nghiên cứu, đề xuất ý tưởng thiết kế sáng tạo, phù hợp xu hướng và yêu cầu của khách hàng.

Nghiên cứu xu hướng thiết kế mới, đưa ra giải pháp tối ưu cho từng công trình.

Tham gia các cuộc họp với khách hàng để tiếp nhận yêu cầu và tư vấn thiết kế.

Yêu Cầu Công Việc

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Kiến trúc hoặc các ngành liên quan.

Có kinh nghiệm từ 2 năm trở lên trong lĩnh vực thiết kế kiến trúc/ nội thất.

Thành thạo các phần mềm: AutoCad, SketchUp, Photoshop, Render Vray, Enscape …

Có tư duy thẩm mỹ, sáng tạo, nắm vững các quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng.

Kỹ năng làm việc nhóm, giao tiếp và quản lý công việc tốt.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh là một lợi thế.

Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 10.000.000đ - 11.000.000đ/tháng.

Thưởng cuối năm; Thưởng tiến độ; Sinh nhật.

BHXH theo quy định của Nhà nước.

Nghỉ lễ, Tết, phép, thưởng các ngày lễ theo quy định của Công ty.

Môi trường làm việc hài hòa, thân thiện, năng động cơ hội thăng tiến nghề nghiệp nhanh, lộ trình ít nhất xét tăng lương / cấp bậc 1 lần / năm.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CƠ KHÍ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÚ

