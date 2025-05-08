Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Mức lương 9 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 26 - 28 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

- Phụ trách sổ giao ca, dụng cụ tại quầy thu ngân

- Thanh toán tiền hàng cho khách và gửi khách hàng hóa đơn thanh toán đầy đủ

- Nhận tiền đầy đủ từ khách hàng theo đúng hóa đơn bán hàng

- Kiểm tra doanh thu bán hàng cuối ca

- Làm báo cáo cuối ca

- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Nam/Nữ dưới 28 tuổi

Ưu tiên sinh viên 1,2,3,4 hoặc mới tốt nghiệp từ trung cấp trở lên

Kỹ năng tin học văn phòng (Excel, word).

Nhanh nhẹn, chịu khó, gắn bó lâu dài.

Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8,500,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ /tháng

Thử việc 2 tháng, sau 2 tháng kí HĐLĐ và tham gia đóng BHXH

Hỗ trợ cơm trưa

Hưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác của Công ty

Nhân viên làm việc từ đủ 3 tháng trở lên có 2 ngày nghỉ trong tháng hưởng nguyên lương

