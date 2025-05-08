Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 21/05/2025
Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Nhân viên Thu ngân

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 26

- 28 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 9 Triệu

- Phụ trách sổ giao ca, dụng cụ tại quầy thu ngân
- Thanh toán tiền hàng cho khách và gửi khách hàng hóa đơn thanh toán đầy đủ
- Nhận tiền đầy đủ từ khách hàng theo đúng hóa đơn bán hàng
- Kiểm tra doanh thu bán hàng cuối ca
- Làm báo cáo cuối ca
- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng

Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam/Nữ dưới 28 tuổi
Ưu tiên sinh viên 1,2,3,4 hoặc mới tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Kỹ năng tin học văn phòng (Excel, word).
Nhanh nhẹn, chịu khó, gắn bó lâu dài.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 8,500,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ /tháng
Thử việc 2 tháng, sau 2 tháng kí HĐLĐ và tham gia đóng BHXH
Hỗ trợ cơm trưa
Hưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác của Công ty
Nhân viên làm việc từ đủ 3 tháng trở lên có 2 ngày nghỉ trong tháng hưởng nguyên lương

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: 219 Nguyễn Thiện Thuật, Phường 01, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

