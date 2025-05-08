Tuyển Nhân viên Thu ngân Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 9 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Thu ngân Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Mức lương
9 - 9 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 26
- 28 Lê Quang Định, Phường 11, Bình Thạnh ...và 3 địa điểm khác, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Nhân viên Thu ngân Với Mức Lương 9 - 9 Triệu
- Phụ trách sổ giao ca, dụng cụ tại quầy thu ngân
- Thanh toán tiền hàng cho khách và gửi khách hàng hóa đơn thanh toán đầy đủ
- Nhận tiền đầy đủ từ khách hàng theo đúng hóa đơn bán hàng
- Kiểm tra doanh thu bán hàng cuối ca
- Làm báo cáo cuối ca
- Hỗ trợ, chăm sóc khách hàng
Với Mức Lương 9 - 9 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nam/Nữ dưới 28 tuổi
Ưu tiên sinh viên 1,2,3,4 hoặc mới tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Kỹ năng tin học văn phòng (Excel, word).
Nhanh nhẹn, chịu khó, gắn bó lâu dài.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Ưu tiên sinh viên 1,2,3,4 hoặc mới tốt nghiệp từ trung cấp trở lên
Kỹ năng tin học văn phòng (Excel, word).
Nhanh nhẹn, chịu khó, gắn bó lâu dài.
Trung thực, cẩn thận, có trách nhiệm trong công việc
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 8,500,000 VNĐ - 9,000,000 VNĐ /tháng
Thử việc 2 tháng, sau 2 tháng kí HĐLĐ và tham gia đóng BHXH
Hỗ trợ cơm trưa
Hưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác của Công ty
Nhân viên làm việc từ đủ 3 tháng trở lên có 2 ngày nghỉ trong tháng hưởng nguyên lương
Thử việc 2 tháng, sau 2 tháng kí HĐLĐ và tham gia đóng BHXH
Hỗ trợ cơm trưa
Hưởng lương tháng 13 và các chế độ phúc lợi khác của Công ty
Nhân viên làm việc từ đủ 3 tháng trở lên có 2 ngày nghỉ trong tháng hưởng nguyên lương
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Thực Phẩm Tươi Sống Hà Hiền
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI