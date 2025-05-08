Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: JVPE, Building, Tan Chanh Hiep Ward, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm ASOFT

Duy trì chăm sóc khách hàng

Nâng cấp, Triển khai thêm tính năng cho khách hàng đang sử dụng phần mềm ASOFT

Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán, Công nghệ thông tin

Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên

Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt

Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán, phần mềm ERP.

Ưu tiên ứng viên từng làm bộ phận triển khai phần mềm, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6

Lương cạnh tranh + thưởng KPI hàng tháng/quý

Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty

Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng....

Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm

Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

