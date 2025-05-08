Tuyển Nhân viên chăm sóc khách hàng CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/06/2025
Nhân viên chăm sóc khách hàng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên chăm sóc khách hàng Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: JVPE, Building, Tan Chanh Hiep Ward, Quận 12, Quận 12

Mô Tả Công Việc Nhân viên chăm sóc khách hàng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Hỗ trợ, hướng dẫn khách hàng sử dụng phần mềm ASOFT
Duy trì chăm sóc khách hàng
Nâng cấp, Triển khai thêm tính năng cho khách hàng đang sử dụng phần mềm ASOFT
Các công việc khác theo phân công của cấp quản lý

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học/Cao đẳng các chuyên ngành Kế toán/Kiểm toán, Công nghệ thông tin
Có kinh nghiệm từ 1 năm trở lên
Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt
Chăm chỉ, nhiệt tình, nhanh nhẹn, chịu được áp lực công việc
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm sử dụng các phần mềm kế toán, phần mềm ERP.
Ưu tiên ứng viên từng làm bộ phận triển khai phần mềm, chăm sóc khách hàng.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT Thì Được Hưởng Những Gì

Thời gian làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6
Lương cạnh tranh + thưởng KPI hàng tháng/quý
Lộ trình tăng lương hàng năm rõ ràng theo chính sách công ty
Thưởng Tháng 13, Thưởng tết, Phụ cấp công tác, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp cơm trưa, Phụ cấp xăng....
Đóng bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Khám sức khỏe định kỳ hàng năm
Hoạt động Teambuilding, Sinh nhật, đám Hiếu, đám Hỷ, các hoạt động văn thể mỹ......

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ASOFT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà JVPE, CVPM Quang Trung, P.Tân Chánh Hiệp, Q12

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

