Tuyển Nhân viên Tư vấn Công Ty TNHH Lưu Trữ Số làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên Tư vấn Tại Công Ty TNHH Lưu Trữ Số
Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 168
- 170 Đường số 2, Vạn Phúc City, P. Hiệp Bình Phước, Thủ Đức, Quận Thủ Đức
Mô Tả Công Việc Nhân viên Tư vấn Với Mức Lương 10 - 30 Triệu
Chăm sóc, hỗ trợ, đồng hành cùng khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
Khai thác cơ hội bán hàng từ khách hàng cũ
Thu hồi công nợ
Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Công Ty TNHH Lưu Trữ Số Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lưu Trữ Số
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
