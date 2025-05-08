Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tuyển Chuyên viên pháp chế Tập đoàn Tân Á Đại Thành làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 14 Triệu

Tập đoàn Tân Á Đại Thành
Ngày đăng tuyển: 08/05/2025
Hạn nộp hồ sơ: 15/06/2025
Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Chuyên viên pháp chế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Chuyên viên pháp chế Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Mức lương
10 - 14 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: 416 Lý Thường Kiệt, Phường 7, Tân Bình, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Chuyên viên pháp chế Với Mức Lương 10 - 14 Triệu

Tham mưu, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Công ty;
Tham gia thẩm định, soạn thảo hợp đồng, văn bản, hồ sơ giao dịch; kiểm soát tính pháp lý đối với các văn bản, hợp đồng do Tập đoàn ban hành, ký kết;
Tham gia thẩm định, xây dựng văn bản nội bộ, quy trình, quy chế và hoàn thiện hồ sơ quản trị của Tập đoàn;
Triển khai thực hiện các thủ tục về mặt pháp lý đối với các dự án Tập đoàn đang triển khai hoặc các thủ tục pháp lý doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký kinh doanh (thành lập, giải thể, thay đổi, mua bán - sáp nhập, thuế.....
Liên hệ, giao dịch với các cơ quan, đối tác bên ngoài
Phối hợp cùng các Phòng/Ban, Đơn vị thành viên, Công ty liên kết của Tập đoàn để giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh, khiếu nại, tranh chấp (nếu có).
Quản lý các văn bản, hồ sơ pháp lý của Tập đoàn theo quy định.
Thực hiện các công việc khác liên quan khi có yêu cầu

Với Mức Lương 10 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học ngành Luật.
Ưu tiên có chứng chỉ hành nghề luật sư hoặc tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư
Có kinh nghiệm 2 - 3 năm tại công ty sản xuất có quy mô nhân sự trên 50 người hoặc 2-3 năm kinh nghiệm tại VPLS.

Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành Thì Được Hưởng Những Gì

Bảo hiểm sức khỏe PVI mở rộng
Lương thưởng Tết, tháng 13, sinh nhật Tập đoàn, Công ty, Cá nhân.
Cơ hội phát triển sự nghiệp và thăng tiến trong công ty.
Các chế độ bảo hiểm và phúc lợi theo quy định của pháp luật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Tập đoàn Tân Á Đại Thành

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Thanh Liêm,Thị Trấn Kiện Kê

