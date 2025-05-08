Tuyển Kỹ sư điện CÔNG TY TNHH GIA THÙY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Đường D.02 , KCN Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Châu Đức, Quận Thủ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư điện Với Mức Lương Thỏa thuận

Đọc hiểu bản vẽ kỹ thuật, tài liệu kỹ thuật hệ thống Điện - Điện nhẹ, báo giá và hồ sơ dự thầu.

Bóc tách khối lượng, làm báo giá theo form mẫu có sẵn.

Tham gia kiểm tra, so sánh và đề xuất vật tư thiết bị phù hợp cho từng hạng mục công việc.

Quản lý chất lượng thi công, phối hợp kiểm tra, nghiệm thu khối lượng và hạng mục thi công tại công trình.

Lập hồ sơ hoàn công, bản vẽ hoàn công, hồ sơ bàn giao hạng mục Điện - Điện nhẹ.

Phối hợp với các bộ phận liên quan trong và ngoài công ty để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình.

Thực hiện Shop drawing các hệ thống phụ trách.

Các công việc khác theo phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Điện hoặc các ngành liên quan.

Thành thạo Autocad, Microsoft Office, Microsoft Project.

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm thi công hệ thống điện tại công trình.

Ưu tiên ứng viên từng tham gia thiết kế, thi công hệ thống Điện - Điện nhẹ tại các công trình công nghiệp và dân dụng.

Kỹ năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm tốt, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có thể làm việc dưới áp lực cao và đúng tiến độ tại công trình.

Tại CÔNG TY TNHH GIA THÙY Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 12 - 20 triệu, cạnh tranh theo năng lực và phụ cấp công trình.

Tham gia đầy đủ các chế độ BHXH, BHYT, BHTN.

Thưởng cá dịp Lế, Tết, lương tháng 13 và các chế độ khác theo quy định.

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, có cơ hội học hỏi và phát triển lâu dài.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH GIA THÙY

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin