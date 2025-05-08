Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Mức lương 0 - 0 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Vạn Phúc City, Thủ Đức, Quận Bình Thạnh

Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 0 - 0 Triệu

- Quay phim, chụp ảnh các sự kiện, hoạt động của công ty

- Sáng tạo nội dung, lên concept cùng team theo từng chiến dịch

- Quay phim, chụp ảnh sản phẩm, lifestyle, wellness, chia sẻ kiến thức…

- Thiết kế, sáng tạo, chỉnh sửa hình ảnh

- Biên tập, hậu kỳ, chỉnh sửa video ngắn

- Thiết lập livestream cho các sự kiện và chương trình khuyến mãi

Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung số

- Có kỹ năng quay video, chụp hình, chỉnh ảnh, dựng video tốt

- Thành thạo các công cụ hỗ trợ (Lightroom, Photoshop, Capcut, Premiere….)

- Có tinh thần sáng tạo, phát triển thương hiệu

- Có gu thẩm mỹ hiện đại, tinh tế

- Gửi CV và portfolio

Tại CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: 10 – 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)

- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định

- Du lịch cùng công ty hàng năm

- Review tăng lương mỗi 6 tháng theo năng lực

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN HOLDINGS

