Tuyển Video Editor CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 0 - 0 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Video Editor Tại CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN HOLDINGS
Mức lương
0 - 0 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: Vạn Phúc City, Thủ Đức, Quận Bình Thạnh
Mô Tả Công Việc Video Editor Với Mức Lương 0 - 0 Triệu
- Quay phim, chụp ảnh các sự kiện, hoạt động của công ty
- Sáng tạo nội dung, lên concept cùng team theo từng chiến dịch
- Quay phim, chụp ảnh sản phẩm, lifestyle, wellness, chia sẻ kiến thức…
- Thiết kế, sáng tạo, chỉnh sửa hình ảnh
- Biên tập, hậu kỳ, chỉnh sửa video ngắn
- Thiết lập livestream cho các sự kiện và chương trình khuyến mãi
Với Mức Lương 0 - 0 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tối thiểu 1 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất nội dung số
- Có kỹ năng quay video, chụp hình, chỉnh ảnh, dựng video tốt
- Thành thạo các công cụ hỗ trợ (Lightroom, Photoshop, Capcut, Premiere….)
- Có tinh thần sáng tạo, phát triển thương hiệu
- Có gu thẩm mỹ hiện đại, tinh tế
- Gửi CV và portfolio
Tại CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì
- Lương: 10 – 15 triệu (thỏa thuận theo năng lực)
- Các chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo quy định
- Du lịch cùng công ty hàng năm
- Review tăng lương mỗi 6 tháng theo năng lực
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH KHẢI NGUYÊN HOLDINGS
