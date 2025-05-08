Tuyển Kế toán kho Công ty CP đào tạo quốc tế Việt Mỹ Úc làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 11 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kế toán kho Tại Công ty CP đào tạo quốc tế Việt Mỹ Úc
Mức lương
9 - 11 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh: 4/9 Hoàng Dư Khương, phường 12, Quận 10, Quận 10
Mô Tả Công Việc Kế toán kho Với Mức Lương 9 - 11 Triệu
Thực hiện hạch toán, đối chiếu số liệu, kiểm tra chứng từ và nhập liệu vào hệ thống.
Lập báo cáo tồn kho, báo cáo nhập – xuất – tồn và các báo cáo liên quan.
Theo dõi và kiểm soát định mức sử dụng hàng hóa toàn hệ thống.
Phối hợp với các bộ phận lên đơn đặt hàng theo nhu cầu.
Tham gia công tác kiểm kê định kỳ theo kế hoạch.
Với Mức Lương 9 - 11 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Nữ, từ 25-40 tuổi.
Tốt nghiệp chuyên ngành kế toán, quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan.
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm.
Am hiểu về quy trình lập đơn mua hàng.
Thành thạo tin học văn phòng (Word, Excel, PowerPoint).
Thành thạo phần mềm kế toán Misa, SAP
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc trong môi trường giáo dục.
Tại Công ty CP đào tạo quốc tế Việt Mỹ Úc Thì Được Hưởng Những Gì
Xét tăng lương hàng năm.
Được tham gia đầy đủ BHXH, BHYT và các phúc lợi theo đúng quy định của luật Lao động.
Được gửi con miễn giảm học phí.
Du lịch hàng năm.
Thưởng lễ, tết, sinh nhật, 20/11...
Và các khoản khác theo qui định của công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty CP đào tạo quốc tế Việt Mỹ Úc
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
