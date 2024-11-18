Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần HTCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Trưởng nhóm

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Tham gia vào quá trình lập dự toán chi phí cho các công trình xây dựng

Quản lý dự án

Soạn thảo hồ, thanh toán công trình

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm dự toán công trình

Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm

Tại Công ty cổ phần HTCOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng tối thiểu 10 triệu

Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HTCOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin