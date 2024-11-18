Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần HTCOM làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty cổ phần HTCOM
Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Trưởng nhóm
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 15 Triệu
Tham gia vào quá trình lập dự toán chi phí cho các công trình xây dựng
Quản lý dự án
Soạn thảo hồ, thanh toán công trình
Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm tối thiểu 2 năm làm dự toán công trình
Nhanh nhẹn, cẩn thận, có tinh thần trách nhiệm cao.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm
Tại Công ty cổ phần HTCOM Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng tối thiểu 10 triệu
Được hưởng đầy đủ các chế độ theo luật lao động.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động, thân thiện
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần HTCOM
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
