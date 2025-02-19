Tuyển Dự toán công trình Công Ty TNHH MTV Toam Studio làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công Ty TNHH MTV Toam Studio
Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 5A ngõ 264 Âu Cơ,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 12 - 15 Triệu
1. Nghiên cứu và lựa chọn vật liệu
2. Lập dự toán công trình
3. Lập báo giá chi tiết công trình
4. Đặt hàng, quản lý đơn hàng/hợp đồng
5. Quản lý ngân sách và chi phí
6. Đàm phán, xây dựng và mở rộng mối quan hệ với nhà thầu
7. Kiểm soát kho và quản lý hàng tồn
8. Hỗ trợ các bộ phận liên quan và báo cáo định kỳ
Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Xây dựng, Quản lý Xây dựng, Kinh tế Xây dựng hoặc các ngành liên quan.
• Có ít nhất 2-3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán xây dựng hoặc công tác liên quan.
• Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán, Excel và các công cụ quản lý dự án.
• Kiến thức vững về quy trình xây dựng, vật liệu xây dựng và các quy định pháp lý liên quan.
• Kỹ năng phân tích, quản lý ngân sách, đàm phán tốt.
• Tinh thần trách nhiệm cao, khả năng làm việc dưới áp lực, chủ động trong công việc, tôn trọng tiến độ dự án.
Tại Công Ty TNHH MTV Toam Studio Thì Được Hưởng Những Gì
Lương cứng từ 12 - 15tr (hoặc thỏa thuận khi phỏng vấn) + Thưởng
Lương tháng 13, thưởng hiệu suất làm việc,
Review đánh giá năng lực, tăng lương định kỳ theo năm
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp
Hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi và đãi ngộ theo quy định của công ty và pháp luật
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH MTV Toam Studio
