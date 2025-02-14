Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 14/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 17/03/2025
Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 48 Đường số 2 KDC Cityland, P7, Gò Vấp, HCM

- Tầng 1A, Tháp C

- 219 Trung Kính, Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

• Đọc hiểu bản vẽ thiết kế công trình, hạng mục công trình.
• Bóc tách khối lượng và tính đơn giá dự toán, cập nhật liên tục đơn giá của thị trường
• Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhằm phục vụ dự toán hiệu quả
• Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc
• Đã từng làm ở các công ty liên quan về nội thất, xây dựng là một lợi thế

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Thành thạo tin học văn phòng, autocad

Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Địa chỉ làm việc:
1. 48 Đường số 2 KDC Cityland, P7, Gò Vấp, HCM
2. Tầng 1A, Tháp C - 219 Trung Kính, Yên Hòa Cầu Giấy, Hà Nội

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đại Vĩ, Xã Liên Hà, Huyện Đông Anh, Thành phố Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

