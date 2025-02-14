Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ DTF Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 15 Triệu

• Đọc hiểu bản vẽ thiết kế công trình, hạng mục công trình.

• Bóc tách khối lượng và tính đơn giá dự toán, cập nhật liên tục đơn giá của thị trường

• Tìm kiếm, liên hệ với nhà cung cấp vật tư, nhằm phục vụ dự toán hiệu quả

• Chủ động phối hợp với các bộ phận khác để hoàn thành công việc

• Đã từng làm ở các công ty liên quan về nội thất, xây dựng là một lợi thế