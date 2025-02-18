Tuyển Dự toán công trình Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- A20
- BT3 KĐTM Mỹ Đình II, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, Quận Nam Từ Liêm
Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận
1/ Biết bóc tách bản vẽ cơ bản.
2/ Bóc tách khối lượng hạng mục và kiểm soát hạng mục công việc, khối lượng nghiệm thu dưới công trường.
3/ Làm các hồ sơ liên quan đến hoạt động công trình.
4/ Các yêu cầu khác, chi tiết trong phỏng vấn.
5/ Lập dự toán các công trình, hạng mục công trình.
6/ Làm việc tại văn phòng A20-BT3- KĐT Mỹ Đình 2.
Lưu ý: Ưu tiên Nam giới và Sinh năm 1989; 1991; 1998.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
1/ Chuyên ngành Kinh tế xây dựng.
2/ Trình độ cao đẳng loại khá trở lên.
3/ Năm kinh nghiệm từ 2 năm.
4/ Biết sử dụng: Word, Excel, Powerpoint.
5/ Cẩn thận, trung thực, chăm chỉ, có ý định gắn bó lâu dài.
6/ Làm việc tại văn phòng công ty.
Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội Thì Được Hưởng Những Gì
1/ Lương: Theo thỏa thuận.
2/ Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức.
3/ Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức.
4/ Được hướng dẫn, đào tạo nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng xử lý công việc.
5/ Công ty có chính sách hỗ trợ tài chính cho cán bộ công nhân viên có năng lực làm việc tốt và có thời gian cống hiến tại Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần xây lắp điện Hà Nội
