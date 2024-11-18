Tuyển Dự toán công trình Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng AN NAM làm việc tại Đà Nẵng thu nhập 8 - 9 Triệu

Mức lương 8 - 9 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Đà Nẵng: 116 Xuân Thủy, Cẩm Lệ

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương 8 - 9 Triệu

- Dựa vào bản vẽ thiết kế, 3D- tính toán, bóc tách khối lượng thi công các hạng mục công trình (Phần thô và phần hoàn thiện)

- Tổng hợp , bóc tách , tính toán khối lượng vật tư chính của dự án , yêu cầu vật tư nhập về công trường theo tiến độ thi công.

- Lập hồ sơ thanh toán, theo dõi và thúc đầy chủ đầu tư thanh toán khối lượng hoàn thành theo điều khoản hợp đồng. Phối hợp với bộ phận kế toán văn phòng thực hiện công tác thanh quyết toán dự án.

- Cập nhật các phát sinh thay đổi ngoài hợp đồng chính, lên khối lượng phát sinh, báo giá trình trưởng phòng duyệt để gửi qua chủ đầu tư xác nhận để có cơ sở thi công và thanh toán.

- Lập bảng tổng hợp phát sinh để theo dõi tiến độ thanh toán và khối lượng phát sinh.

- Lên khối lượng thanh toán cho tổ đội, nhà thầu phụ dựa vào bộ phận kỹ sư hiện trường xác nhận, nghiệm thu các công việc, giai đoạn thi công, sơ họa vị trí thi công.

-Thực hiện công tác quyết toán khối lượng hoàn thành cho nhà thầu phụ và tổ đội.

- Kiểm soát, cập nhật toàn bộ các khối lượng thực hiện trong quá trình thi công

- Tìm kiếm các đơn vị thầu phụ mới phục vụ cho việc báo giá và thi công tại công trường.

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành: Kinh tế xây dựng.

- Kiến thức & kỹ năng chuyên môn: Am hiểu các tiêu chuẩn về ngành, sự dụng thành thạo các phần mềm phục vụ thi công, shop drawing, biện pháp thi công.

- Số năm kinh nghiệm & lĩnh vực: Trên 02 năm trong lĩnh vực xây dựng.

- Tin học văn phòng tốt

- Chịu khó, tiếp thu ý kiến, linh động giải quyết công việc.

Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng AN NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng theo hiệu quả và năng lực làm việc, theo dự án/năm.

- Chế độ nghỉ mát, các hoạt động sôi nổi của công ty.

- Được hưởng đầy đủ chế độ phúc lợi theo quy định hiện hành của pháp luật.

- Môi trường năng động, chuyên nghiệp, lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần tư vấn thiết kế kiến trúc và xây dựng AN NAM

