Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

- Bóc tách khối lượng;

- Chuẩn bị Dự toán và Hồ sơ Dự thầu để trình nộp đến Chủ đầu tư;

- Chuẩn bị Hợp đồng các loại, giá trị thanh toán theo định kỳ;

- Hỗ trợ Hành chính như in bản vẽ, tài liệu, sắp xếp hồ sơ, thu thập báo giá từ nhà cung cấp,... và các nhiệm vụ khác do Cấp trên giao;

- Kiểm tra và báo cáo về phê duyệt khối lượng thi công hoàn thành để thực hiện tạm ứng hoặc quyết toán của Hợp đồng xây dựng;

- Đánh giá yêu cầu phát sinh từ nhà thầu phụ/ nhà cung cấp hoặc đề xuất phát sinh từ việc thay đổi thiết kế;

- Kiểm soát chất lượng của báo cáo và sản phẩm, kiểm tra các tài liệu trước khi Cấp trên xem xét;

- Liên kết và quản lý dự trù tài chính với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ

- Hỗ trợ cấp trên hoặc quản lý với công việc khác khi được yêu cầu.