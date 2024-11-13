Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Dự toán công trình CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA
Ngày đăng tuyển: 13/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 08/12/2024
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Dự toán công trình

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dự toán công trình Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Đà Nẵng: Phường Hòa Quý, Ngũ Hành Sơn

Mô Tả Công Việc Dự toán công trình Với Mức Lương Thỏa thuận

- Bóc tách khối lượng;
- Chuẩn bị Dự toán và Hồ sơ Dự thầu để trình nộp đến Chủ đầu tư;
- Chuẩn bị Hợp đồng các loại, giá trị thanh toán theo định kỳ;
- Hỗ trợ Hành chính như in bản vẽ, tài liệu, sắp xếp hồ sơ, thu thập báo giá từ nhà cung cấp,... và các nhiệm vụ khác do Cấp trên giao;
- Kiểm tra và báo cáo về phê duyệt khối lượng thi công hoàn thành để thực hiện tạm ứng hoặc quyết toán của Hợp đồng xây dựng;
- Đánh giá yêu cầu phát sinh từ nhà thầu phụ/ nhà cung cấp hoặc đề xuất phát sinh từ việc thay đổi thiết kế;
- Kiểm soát chất lượng của báo cáo và sản phẩm, kiểm tra các tài liệu trước khi Cấp trên xem xét;
- Liên kết và quản lý dự trù tài chính với nhà cung cấp/ nhà thầu phụ
- Hỗ trợ cấp trên hoặc quản lý với công việc khác khi được yêu cầu.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ít nhất 02 năm kinh nghiệm kỹ sư QS
- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Xây dựng
- Kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh khá
- Kỹ năng Tổ chức và lập Kế hoạch
- Dự toán xây dựng

Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA Thì Được Hưởng Những Gì

-Lương tháng 13, thưởng Lễ, Tết...
- Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện, năng động.
- Xem xét tăng lương định kỳ hàng năm..
- Được tham quan, du lịch hằng năm
- Hưởng đầy đủ chế độ theo quy định của Pháp luật về BHXH. BHYT, BHTN.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT-THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ HOA VÀ HƠN THẾ NỮA

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Lô 50 Khu B2-110, Khu đô thị ven sông Hòa Quý- Đồng Nò, phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

