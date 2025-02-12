Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu

Mức lương 10 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tổ dân phố Thợ, Dị Sử, Mỹ Hào, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

Hỗ trợ trưởng nhóm khảo sát hiện trường

Hỗ trợ trưởng nhóm lên giải pháp tổng thể

Thiết kế chi tiết máy (3D)

Bóc tách bản vẽ (2D)

Lập danh sách vật tư

Fix lỗi máy

Chạy thử nghiệm tại khách hàng

Đưa sản phẩm vào sản xuất

Theo dõi tình trạng hoạt động của máy

Đánh giá trải nghiệm sử dụng của khách hàng

Thực hiện công việc được cấp trên giao

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

2.1 Trình độ học vấn:

Tốt nghiệp Đại học/CĐ, các chuyên ngành liên quan đến máy và thiết bị tự động như Cơ điện tử, Chế tạo máy, Tự động hóa... Kinh nghiệm làm việc:

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm tại vị trí thiết kế cơ khí máy công nghiệp, hệ thống tự động hóa, ....

2.2 Kỹ năng:

Thiết kế, mô phỏng 3D và lập bản vẽ gia công 2D với Solid Works

Hiểu nguyên lý hoạt động, phương pháp tính chọn các thiết bị tiêu chuẩn như xy lanh, ray trượt, vòng bi, ...

Hiểu dung sai lắp ghép và các phương pháp gia công.

Kỹ năng lập kế hoạch, triển khai thực tế theo tiến độ.

Kỹ năng giải quyết vấn đề

Kỹ năng làm việc nhóm, làm việc độc lập.

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH Thì Được Hưởng Những Gì

3.1 Lương thưởng /phúc lợi:

Lương 10.000.000 – 20.000.000VND/ Tháng + ăn trưa + thâm niên

Thưởng kết quả kinh doanh sp nhiên cứu, phát tiển/ tháng + thưởng doanh thu lợi nhuận/ tháng

Công ty đóng BHXH và các chính sách gói BH sức khỏe, bảo hiểm nhân thọ

Hưởng các chế độ theo quy định của pháp luật và công ty

Có lộ trinh thăng tiến rõ ràng

Thời gian làm việc : từ thứ 2 – thứ 6 và 2 ngày thứ 7 / tháng

Hỗ trợ trang thiết bị làm việc

3.2 Cơ hội đào tạo và phát triển:

Được đề bạt thăng tiến trên cơ sở năng lực, thành tích và mong muốn phát triển của bản thân; cơ hội phát triển nghề nghiệp rõ ràng cho từng vị trí.

Được tham gia các chương trình đào tạo kỹ năng mềm, kỹ năng tư duy, phương pháp làm việc dành cho nhân viên.

Được tiếp xúc, làm việc và học hỏi từ các khách hàng, đối tác lớn và tiếp xúc các công nghệ mới nhất trên thế giới và trong nước.

3.3 Văn hóa & Giá trị:

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện, năng động, sáng tạo và nhân văn.

Chế độ chính sách và văn hóa Công ty thân thiện, an toàn, công bằng và minh bạch.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin