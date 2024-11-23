Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Mức lương 10 - 12 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, Yên Mỹ, Huyện Mỹ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế cơ cấu tủ lạnh:

- 3D (nx) & 2DCAD

- Tạo bản thiết kế cho hình dạng của tủ lạnh mới dựa trên bản vẽ tủ lạnh cơ bản và bản vẽ các bộ phận.

- Tạo bản vẽ thiết kế cho các bộ phận tủ lạnh, khay...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi

- Có kinh nghiệm về CAD 3D hoặc solid edge (ưu tiên có cả NX)

- Có kỹ năng giao tiếp tốt.

- Chủ động, đúng giờ, cẩn thận.

- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu chẳng hạn như ô tô tại một công ty

- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các bộ phận nhựa

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- 10 - 12M VND (Gross)

- Có xe buýt công ty đưa đón

- Hỗ trợ ăn trưa

- Company Trip, Year-end Party

- Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin