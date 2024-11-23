Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ngày đăng tuyển: 23/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 12/12/2024
Kỹ sư thiết kế cơ khí

Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, Yên Mỹ, Huyện Mỹ Đức

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 12 Triệu

Thiết kế cơ cấu tủ lạnh:
- 3D (nx) & 2DCAD
- Tạo bản thiết kế cho hình dạng của tủ lạnh mới dựa trên bản vẽ tủ lạnh cơ bản và bản vẽ các bộ phận.
- Tạo bản vẽ thiết kế cho các bộ phận tủ lạnh, khay...

Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
- Có kinh nghiệm về CAD 3D hoặc solid edge (ưu tiên có cả NX)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Chủ động, đúng giờ, cẩn thận.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu chẳng hạn như ô tô tại một công ty
- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các bộ phận nhựa

Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì

- 10 - 12M VND (Gross)
- Có xe buýt công ty đưa đón
- Hỗ trợ ăn trưa
- Company Trip, Year-end Party
- Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo quy định.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Phòng 904, tầng 9, Toà nhà Pacific Place, số 83B Lý Thường Kiệt, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

