Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Mức lương
10 - 12 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hưng Yên: Khu công nghiệp Thăng Long II, Yên Mỹ, Huyện Mỹ Đức
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 10 - 12 Triệu
Thiết kế cơ cấu tủ lạnh:
- 3D (nx) & 2DCAD
- Tạo bản thiết kế cho hình dạng của tủ lạnh mới dựa trên bản vẽ tủ lạnh cơ bản và bản vẽ các bộ phận.
- Tạo bản vẽ thiết kế cho các bộ phận tủ lạnh, khay...
Với Mức Lương 10 - 12 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Độ tuổi: 24 - 35 tuổi
- Có kinh nghiệm về CAD 3D hoặc solid edge (ưu tiên có cả NX)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Chủ động, đúng giờ, cẩn thận.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu chẳng hạn như ô tô tại một công ty
- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các bộ phận nhựa
- Có kinh nghiệm về CAD 3D hoặc solid edge (ưu tiên có cả NX)
- Có kỹ năng giao tiếp tốt.
- Chủ động, đúng giờ, cẩn thận.
- Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm thiết kế cơ cấu chẳng hạn như ô tô tại một công ty
- Ưu tiên có kinh nghiệm thiết kế các bộ phận nhựa
Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI Thì Được Hưởng Những Gì
- 10 - 12M VND (Gross)
- Có xe buýt công ty đưa đón
- Hỗ trợ ăn trưa
- Company Trip, Year-end Party
- Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo quy định.
- Có xe buýt công ty đưa đón
- Hỗ trợ ăn trưa
- Company Trip, Year-end Party
- Bảo hiểm xã hội, nghỉ phép theo quy định.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI