Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,500 - 3,000 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Tập Đoàn Karofi Holding
- Hưng Yên: Từ Hồ, Yên Mỹ, Hưng Yên, Việt Nam, Thành phố Hưng Yên
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD
- Cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn xác định định hướng và chiến lược Phát triển sản phẩm mới (Điện Tử, Điện Gia dụng, Thiết bi bếp, iOT, SmartHome...)
- Lên kế hoạch nghiên cứu và phát triển các sản phẩm theo yêu cầu, định hướng và chiến lược của công ty.
- Tìm kiếm và sáng tạo những ý tưởng mới phục vụ cho mục đích đa dạng hóa sản phẩm, kiểu dáng, chất lượng và phù hợp với giá cả thị trường.
- Cập nhật công nghệ mới để áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến vào nghiên cứu thiết kế sản phẩm và về cải tiến chất lượng sản phẩm.
- Nghiên cứu, chế tạo và thử nghiệm các sản phẩm mới theo mục tiêu của công ty.
- Theo dõi, giám sát toàn bộ quá trình phát triển và sản xuất các sản phẩm mẫu.
- Quản lý và đưa ra các giải pháp kịp thời cho các dự án R&D về sản phẩm mới, sản phẩm cải tiến.
- Xem xét, cập nhật các tiêu chuẩn đầu ra về chất lượng, định mức sản phẩm, quy trình sản xuất… cho các sản phẩm của công ty.
- Theo dõi và tổ chức các hoạt động về quản lý nhân sự, tổ chức đào tạo, kế hoạch làm việc cho cả phòng
- Báo cáo tình hình hoạt động của phòng ban theo tuần, tháng hoặc theo yêu cầu cho ban Giám đốc Công ty.
- Địa Điểm làm việc: Hà Nội/ Hưng Yên
- Thời gian làm việc: 8h00 - 17h00, Nghỉ các ngày Chủ nhật và 2 ngày Thứ Bảy trong tháng.
Với Mức Lương 1,500 - 3,000 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Tập Đoàn Karofi Holding Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tập Đoàn Karofi Holding
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
