Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thiết kế, phát triển sản phẩm như: thiết kế chi tiết cơ khí, thiết kế tính năng của sản phẩm. Trao đổi kỹ thuật với đối tác làm khuôn, gia công chi tiết. Tính toán độ bền, độ tin cậy của linh kiện hay sản phẩm, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm.

- Xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật cho linh kiện, cụm linh kiện và sản phẩm thiết kế.

- Nghiên cứu các công nghệ áp dụng vào sản phẩm

- Nghiên cứu công nghệ sản xuất.

- Thực hiện tối ưu vật tư, linh kiện, nội địa hóa sản xuất để giảm giá thành.

- Chuẩn bị tài liệu báo cáo thiết kế theo chỉ thị hoặc hướng dẫn của cấp trên.

- Quản lý kế hoạch và kiểm soát tiến độ thiết kế cơ khí.

- Phối hợp với phòng vật tư tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp.

- Phối hợp với phòng kỹ thuật sản xuất đáng giá và nghiệm thu khuôn. Lắp ráp và chạy thử ổn sản xuất.

- Chuyển giao tài liệu sản phẩm cho nhà máy sản xuất.

- Tiếp nhận các ý kiến của kinh doanh và chăm sóc khách hàng để cải tiến sản phẩm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Bách khoa

- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm thiết kế Khuôn, đột dập

- Thành thạo các PM thiết kế NX, Solidworks...

- Sử dụng tốt tin học văn phòng MS Office.

- Chủ động, sáng tạo, năng động, hoạt bát

- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty. Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, chế độ du lịch trong nước, nước ngoài,... theo chế độ của Tập đoàn

- Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn Công ty.

- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.

- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.

- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt

- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

