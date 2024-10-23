Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT
Ngày đăng tuyển: 23/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 30/11/2024
CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Yên Mỹ

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến thiết kế, phát triển sản phẩm như: thiết kế chi tiết cơ khí, thiết kế tính năng của sản phẩm. Trao đổi kỹ thuật với đối tác làm khuôn, gia công chi tiết. Tính toán độ bền, độ tin cậy của linh kiện hay sản phẩm, đánh giá và nghiệm thu sản phẩm.
- Xây dựng chỉ tiêu kỹ thuật cho linh kiện, cụm linh kiện và sản phẩm thiết kế.
- Nghiên cứu các công nghệ áp dụng vào sản phẩm
- Nghiên cứu công nghệ sản xuất.
- Thực hiện tối ưu vật tư, linh kiện, nội địa hóa sản xuất để giảm giá thành.
- Chuẩn bị tài liệu báo cáo thiết kế theo chỉ thị hoặc hướng dẫn của cấp trên.
- Quản lý kế hoạch và kiểm soát tiến độ thiết kế cơ khí.
- Phối hợp với phòng vật tư tìm kiếm và đánh giá nhà cung cấp.
- Phối hợp với phòng kỹ thuật sản xuất đáng giá và nghiệm thu khuôn. Lắp ráp và chạy thử ổn sản xuất.
- Chuyển giao tài liệu sản phẩm cho nhà máy sản xuất.
- Tiếp nhận các ý kiến của kinh doanh và chăm sóc khách hàng để cải tiến sản phẩm.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp Đại học, chuyên ngành Cơ khí chế tạo, Ưu tiên tốt nghiệp Đại học Bách khoa
- Ít nhất 01 năm kinh nghiệm, có kinh nghiệm thiết kế Khuôn, đột dập
có kinh nghiệm thiết kế Khuôn, đột dập
- Thành thạo các PM thiết kế NX, Solidworks...
- Sử dụng tốt tin học văn phòng MS Office.
- Chủ động, sáng tạo, năng động, hoạt bát
- Có khả năng làm việc độc lập, chịu được áp lực cao

Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT Thì Được Hưởng Những Gì

- Chế độ đãi ngộ hấp dẫn theo quy định của công ty. Thưởng Lễ tết, thưởng tháng 13, thưởng cuối năm, chế độ du lịch trong nước, nước ngoài,... theo chế độ của Tập đoàn
- Hỗ trợ ăn trưa tại nhà ăn Công ty.
- Chế độ nghỉ phép năm, teambuilding, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế... theo quy định của pháp luật.
- Cơ hội tham gia vào nhiều lĩnh vực dựa trên nguyện vọng của từng cá nhân.
- Môi trường làm việc thân thiện, tự chủ và linh hoạt
- Khả năng thăng tiến nhanh chóng dựa trên kết quả làm việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Khu công nghiệp Phố Nối A, Xã Giai Phạm, Huyện Yên Mỹ, Tỉnh Hưng Yên

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-co-khi-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-hung-yen-job224754
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VI MÔ Pro Company
Hạn nộp: 24/09/2025
Hà Nội Hải Phòng Quảng Ninh Hải Dương Thanh Hóa Ninh Bình Nam Định Hà Nam Hưng Yên Thái Bình Bắc Ninh Bắc Giang Lạng Sơn Thái Nguyên Bắc Kạn Tuyên Quang Hà Giang Cao Bằng Vĩnh Phúc Hòa Bình Phú Thọ Lào Cai Yên Bái Sơn La Điện Biên Lai Châu Kiên Giang Cà Mau Bạc Liêu Sóc Trăng Cần Thơ An Giang Đồng Tháp Tiền Giang Long An Bến Tre Đồng Nai Hà Tĩnh Bình Phước Nghệ An Còn 9 ngày để ứng tuyển 15 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Tuyển Kỹ sư điện Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình làm việc tại Hưng Yên thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Kỹ thuật Hòa Bình
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Đồng Nai Hà Nội Còn 15 ngày để ứng tuyển 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA làm việc tại Hưng Yên thu nhập 20 - 50 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ HỒ GIA
Hạn nộp: 27/09/2025
Hưng Yên Còn 12 ngày để ứng tuyển 20 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kho CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 9 - 12 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KOFFMANN VIỆT NAM
Hạn nộp: 19/09/2025
Hưng Yên Còn 4 ngày để ứng tuyển 9 - 12 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Tuyển Nhân viên kinh doanh SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED làm việc tại Bắc Ninh thu nhập 5 - 20 Triệu
SHINHAN VIETNAM FINANCE COMPANY LIMITED
Hạn nộp: 17/09/2025
Bắc Ninh Bắc Giang Hải Dương Quảng Ninh Thái Nguyên Hà Nội Hà Nam Nghệ An Vĩnh Phúc Thanh Hóa Đà Nẵng Thừa Thiên Huế Quảng Ngãi Bình Định Quảng Nam Đồng Nai Bà Rịa Vũng Tàu Khánh Hòa Hải Phòng Hưng Yên Nam Định Hồ Chí Minh Tiền Giang Cần Thơ Long An Bình Phước Bình Dương Tây Ninh Còn 2 ngày để ứng tuyển 5 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ LOGISTICS THĂNG LONG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 30 Triệu
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 10 - 30 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Tuyển Kế toán tổng hợp Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 18 Triệu
Công ty Cổ phần công nghệ và thiết bị VPM
Hạn nộp: 30/09/2025
Hưng Yên Còn 15 ngày để ứng tuyển 15 - 18 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Thương Mại Kỹ Thuật Hải Anh
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC) làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Tổng Công Ty Tư Vấn Xây Dựng Việt Nam - CTCP (VNCC)
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 17/09/2025
Hưng Yên Còn 2 ngày để ứng tuyển 10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM làm việc tại Bắc Giang thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY TNHH ARK VIỆT NAM
Hạn nộp: 07/09/2025
Bắc Giang Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu
Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Và Thiết Bị Toàn Cầu
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 12 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận
Công ty TNHH Công nghiệp Brother Việt Nam Pro Company
Hạn nộp: 10/09/2025
Hải Dương Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH POLYTEC VIỆT NAM
Hạn nộp: 10/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 25 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận
Công Ty TNHH Takahata Precision Việt Nam
Hạn nộp: 12/08/2025
Hải Phòng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 22 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XUẤT NHẬP KHẨU TUỆ MINH
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 16 - 22 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi
500 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT làm việc tại Hưng Yên thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH ĐIỆN LẠNH HOÀ PHÁT
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM làm việc tại Hưng Yên thu nhập 8 - 25 Triệu Công ty TNHH INDES MACHINERY VIỆT NAM
8 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 1 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
500 - 1 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 12 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA TECH VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
10 - 12 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 18 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 18 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 2 USD Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
500 - 2 USD Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ và Thương mại SYSTECH
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Tập Đoàn Karofi Holding làm việc tại Hưng Yên thu nhập 1,500 - 3,000 USD Tập Đoàn Karofi Holding
1,500 - 3,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 12 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ LEANMAC
12 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Điện Tử UMC Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SX LẮP RÁP CNC KANGAROO
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hưng Yên thu nhập 10 - 17 Triệu CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH PASONA VIỆT NAM TẠI HÀ NỘI
10 - 17 triệu Kinh nghiệm: Dưới 1 năm