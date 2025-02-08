Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Bình Dương: - Số 407, đường Phạm Ngọc Thạch, Khu 5, Phường Phú Mỹ,Bình Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

Lên phương án kết cấu, lập mô hình tính toán các dự án thiết kế dân dụng và công nghiệp.

Triển khai bản vẽ kết cấu, thuyết minh tính toán kết cấu.

Xử lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình thiết kế, đảm bảo hồ sơ bàn giao đúng pháp luật – đúng tiến độ - đúng yêu cầu.

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.

Thiết kế tốt mãng Kết cấu thép và bê tông.

Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Etabs, Safe, SAP….

Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp là một lợi thế. Biết triển khai Revit structure là một lợi thế.

Tuổi: 25 trở lên

Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì

Được cung cấp các công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc.

Công ty có đợt xét tăng lương hàng năm.

Được hưởng chế độ thưởng tết theo phần trăm dự án.

Mức lương thử việc: 14.000.000 – 18.000.000 hoặc thoả thuận nếu ứng viên đáp ứng vượt mong đợi yêu cầu đề ra.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực

