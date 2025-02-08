Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực làm việc tại Bình Dương thu nhập 14 - 18 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực
Mức lương
14 - 18 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Bình Dương:
- Số 407, đường Phạm Ngọc Thạch, Khu 5, Phường Phú Mỹ,Bình Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 14 - 18 Triệu
Lên phương án kết cấu, lập mô hình tính toán các dự án thiết kế dân dụng và công nghiệp.
Triển khai bản vẽ kết cấu, thuyết minh tính toán kết cấu.
Xử lý các yêu cầu thay đổi trong quá trình thiết kế, đảm bảo hồ sơ bàn giao đúng pháp luật – đúng tiến độ - đúng yêu cầu.
Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp đại học chuyên ngành xây dựng dân dụng & công nghiệp. Có khả năng chịu được áp lực công việc cao.
Thiết kế tốt mãng Kết cấu thép và bê tông.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Etabs, Safe, SAP….
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp là một lợi thế. Biết triển khai Revit structure là một lợi thế.
Tuổi: 25 trở lên
Thiết kế tốt mãng Kết cấu thép và bê tông.
Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế: Etabs, Safe, SAP….
Có chứng chỉ hành nghề thiết kế kết cấu dân dụng và công nghiệp là một lợi thế. Biết triển khai Revit structure là một lợi thế.
Tuổi: 25 trở lên
Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực Thì Được Hưởng Những Gì
Được cung cấp các công cụ hỗ trợ trong quá trình làm việc.
Công ty có đợt xét tăng lương hàng năm.
Được hưởng chế độ thưởng tết theo phần trăm dự án.
Mức lương thử việc: 14.000.000 – 18.000.000 hoặc thoả thuận nếu ứng viên đáp ứng vượt mong đợi yêu cầu đề ra.
Công ty có đợt xét tăng lương hàng năm.
Được hưởng chế độ thưởng tết theo phần trăm dự án.
Mức lương thử việc: 14.000.000 – 18.000.000 hoặc thoả thuận nếu ứng viên đáp ứng vượt mong đợi yêu cầu đề ra.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thương Mại Xây Dựng Đoàn Lực
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI