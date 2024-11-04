Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 29 - 30 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 29 - 30 Triệu
Thông tin khách hàng :MIKUNI
Nơi làm việc :Thành phố HCM
Ngày phỏng vấn :11/12/2024 (thứ Tư)
Ngày đi làm :dự tính tháng 02/2025
Mức lương ở HCM :30,000,000VND trở lên
Trợ cấp đặc biệt: Ứng viên tham gia phỏng vấn sẽ nhận được 1 triệu VND bất kể kết quả đậu hay rớt.
Giới thiệu ứng viên phỏng vấn, nếu ứng viên đó đậu, người giới thiệu sẽ được nhận 50,000 yên (khoảng 8 triệu VND)
◆Nội dung công việc:
• Hiểu rõ nhu cầu dự án, lập kế hoạch thiết kế mạch điện, dựa trên tài liệu yêu cầu cần xác định tính năng và hiệu suất của mạch
• Sử dụng OrCad tạo bản vẽ mạch điện
• Tạo sơ đồ khối các mạch cấp nguồn, mạch xử lý tín hiệu, mạch điều khiển... và kết nối chúng với nhau
• Chọn các bộ phận phù hợp để bố trí trên bản đồ mạch điện (sử dụng thư viện OrCad hoặc là tạo ra sản phẩm tùy chỉnh)
• Sử dụng OrCAD PSpice, mô phỏng hoạt động của mạch, đánh giá hiệu năng và tiến hành việc xác minh thiết kế
• Trích xuất thông tin cần thiết cho thiết kế PCB và chuẩn bị bố trí bảng mạch
• Xác minh vận hành và triển khai cho nguyên mẫu ->tối ưu hóa dựa trên việc chỉnh sửa / cải tiến.
• Lập tài liệu liên quan.
Với Mức Lương 29 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Có kinh nghiệm thiết kế mạch điện
• Có thể tính toán công suất của các mạch điện kết hợp điện trở, điốt và bóng bán dẫn.
Hoan nghênh
- Có kinh nghiệm sử dụng OrCAD
- Có kinh nghiệm thiết kế mạch analog và digital
- Có kinh nghiệm thiết kế bảng mạch
-Có kinh nghiệm về vị trí các thành phần trên bo mạch, đi dây, tối ưu hóa kích thước/hình dạng bo mạch, quản lý nhiễu điện/trở kháng, v.v.
Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
- Thanh toán ngày phép còn dư, Phụ cấp đi lại, Phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật (Chứng chỉ từ năm 2019).
- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Pháp luật, Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần, được tham gia công đoàn...
-Hơn 120 ngày nghỉ /năm Nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ Tết, nghỉ thứ 7, chủ nhật, nghỉ hè (Lễ Obon).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
