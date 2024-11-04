Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công Ty TNHH R Techno Việt Nam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 29 - 30 Triệu

Mức lương 29 - 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương 29 - 30 Triệu

Thông tin khách hàng :MIKUNI

Nơi làm việc :Thành phố HCM

Ngày phỏng vấn :11/12/2024 (thứ Tư)

Ngày đi làm :dự tính tháng 02/2025

Mức lương ở HCM :30,000,000VND trở lên

Trợ cấp đặc biệt: Ứng viên tham gia phỏng vấn sẽ nhận được 1 triệu VND bất kể kết quả đậu hay rớt.

Giới thiệu ứng viên phỏng vấn, nếu ứng viên đó đậu, người giới thiệu sẽ được nhận 50,000 yên (khoảng 8 triệu VND)

◆Nội dung công việc:

• Hiểu rõ nhu cầu dự án, lập kế hoạch thiết kế mạch điện, dựa trên tài liệu yêu cầu cần xác định tính năng và hiệu suất của mạch

• Sử dụng OrCad tạo bản vẽ mạch điện

• Tạo sơ đồ khối các mạch cấp nguồn, mạch xử lý tín hiệu, mạch điều khiển... và kết nối chúng với nhau

• Chọn các bộ phận phù hợp để bố trí trên bản đồ mạch điện (sử dụng thư viện OrCad hoặc là tạo ra sản phẩm tùy chỉnh)

• Sử dụng OrCAD PSpice, mô phỏng hoạt động của mạch, đánh giá hiệu năng và tiến hành việc xác minh thiết kế

• Trích xuất thông tin cần thiết cho thiết kế PCB và chuẩn bị bố trí bảng mạch

• Xác minh vận hành và triển khai cho nguyên mẫu ->tối ưu hóa dựa trên việc chỉnh sửa / cải tiến.

• Lập tài liệu liên quan.

Với Mức Lương 29 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Yêu cầu kinh nghiệm (Bắt buộc)

• Có kinh nghiệm thiết kế mạch điện

• Có thể tính toán công suất của các mạch điện kết hợp điện trở, điốt và bóng bán dẫn.

Hoan nghênh

- Có kinh nghiệm sử dụng OrCAD

- Có kinh nghiệm thiết kế mạch analog và digital

- Có kinh nghiệm thiết kế bảng mạch

-Có kinh nghiệm về vị trí các thành phần trên bo mạch, đi dây, tối ưu hóa kích thước/hình dạng bo mạch, quản lý nhiễu điện/trở kháng, v.v.

Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Thưởng, Tăng lương 1 năm/1 lần, Phụ cấp chuyên cần,...

- Thanh toán ngày phép còn dư, Phụ cấp đi lại, Phụ cấp chứng chỉ tiếng Nhật (Chứng chỉ từ năm 2019).

- Chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định Pháp luật, Khám sức khỏe định kỳ mỗi năm 1 lần, được tham gia công đoàn...

-Hơn 120 ngày nghỉ /năm Nghỉ lễ, nghỉ phép năm, nghỉ Tết, nghỉ thứ 7, chủ nhật, nghỉ hè (Lễ Obon).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH R Techno Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.