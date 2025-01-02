Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Mức lương Từ 2 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Thực tập sinh

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp HCM, Quận 1

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Từ 2 Triệu

- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing (Facebook ads, SEO, SEM,...) trên các kênh theo kế hoạch của Công ty;

- Adapt KV cho các hạng mục thiết kế ấn phẩm quảng cáo, bán hàng: banner, brochure, các post hằng ngày, bộ nhận diện thương hiệu. Các ấn phẩm truyền thông, sự kiện: poster, tờ rơi, standee, backdrop, booth...–Hỗ trợ các sự kiện của phòng Marketing (Chụp hình, quay talkshow, chạy sự kiện,...);

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Marketing Executive.

Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Sinh viên đại học năm 4chuyên ngành Marketing, Truyền thônghoặc các chuyên ngành khác có liên quan;có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing

có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing

- Năng động, nhiệt tình, thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm.

- Ưu tiên các bạn thực tập full time từ 3 tháng trở lên;

- Ưu tiên các bạn cóGPA từ khátrở lên;

Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì

Phụ cấp lương thực tập: 2,000,000 đồng/tháng;

- Được hỗ trợ tham gia các khóa học, khóa đào tạo nội bộ phục vụ phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân;

- Quà các ngày lễ trong năm như: 08/03, 20/10, Trung thu, Tết Âm lịch,...;

- Phụ cấp cơm trưa;

- Hỗ trợ gửi xe;

- Tham gia các sự kiện nội bộ tại công ty.

Địa điểm làm việc:27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp HCM

Địa điểm làm việc:

Thời gian làm việc:08h30 - 17h30 (nghỉ giữa trưa: 12h00-13h00) từ thứ 2 đến thứ 6

Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin