Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí Công ty TNHH Huge-Fam làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 2 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại Công ty TNHH Huge-Fam
- Hồ Chí Minh:
- 27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp HCM, Quận 1
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Từ 2 Triệu
- Thực hiện hỗ trợ các hoạt động Digital Marketing (Facebook ads, SEO, SEM,...) trên các kênh theo kế hoạch của Công ty;
- Adapt KV cho các hạng mục thiết kế ấn phẩm quảng cáo, bán hàng: banner, brochure, các post hằng ngày, bộ nhận diện thương hiệu. Các ấn phẩm truyền thông, sự kiện: poster, tờ rơi, standee, backdrop, booth...–Hỗ trợ các sự kiện của phòng Marketing (Chụp hình, quay talkshow, chạy sự kiện,...);
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Marketing Executive.
Với Mức Lương Từ 2 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
có định hướng phát triển trong lĩnh vực Marketing
- Năng động, nhiệt tình, thái độ tích cực, có tinh thần trách nhiệm.
- Ưu tiên các bạn thực tập full time từ 3 tháng trở lên;
- Ưu tiên các bạn cóGPA từ khátrở lên;
Tại Công ty TNHH Huge-Fam Thì Được Hưởng Những Gì
- Được hỗ trợ tham gia các khóa học, khóa đào tạo nội bộ phục vụ phát triển kỹ năng trong công việc và bản thân;
- Quà các ngày lễ trong năm như: 08/03, 20/10, Trung thu, Tết Âm lịch,...;
- Phụ cấp cơm trưa;
- Hỗ trợ gửi xe;
- Tham gia các sự kiện nội bộ tại công ty.
Địa điểm làm việc:27B Nguyễn Đình Chiểu, Phường ĐaKao, Quận 1, Tp HCM
Địa điểm làm việc:
Thời gian làm việc:08h30 - 17h30 (nghỉ giữa trưa: 12h00-13h00) từ thứ 2 đến thứ 6
Thời gian làm việc:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Huge-Fam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI