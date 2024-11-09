Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 75 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH ARISTEEL làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 75 Triệu

CÔNG TY TNHH ARISTEEL
Ngày đăng tuyển: 09/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 11/12/2024
CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Kỹ sư thiết kế cơ khí

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế cơ khí Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Mức lương
Từ 75 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế cơ khí Với Mức Lương Từ 75 Triệu

- Đọc hiểu bản vẽ thiết kế: Kiến trúc(意匠図), Kết cấu(構造図)
- CAD 3D: sử dụng dụng phần mềm S/F Real4
- CAD 2D: sử dụng 1 trong các phần mềm sau: AutoCAD, JissunHoshi, JWCAD

Với Mức Lương Từ 75 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Độ tuổi: 23-30 tuổi
- Ưu tiên có tiếng Nhật và có kinh nghiệm trong ngành
- Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành xây dựng, kiến trúc, cơ khí
- Năng động, chủ động trong công việc, giao tiếp tốt với mọi người.
- Cẩn thận, chăm chỉ, siêng năng

Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL Thì Được Hưởng Những Gì

Thưởng cuối năm: theo đánh giá cuối năm & tình hình kinh doanh của công ty (1) Thưởng Tết, (2) Thưởng Tuân thủ, (3) Thưởng hiệu quả kinh doanh (Theo thống kê năm 2023, trung bình 2-3 tháng lương)
Bảo hiểm sức khỏe tăng cường (Nhân viên lâu năm và Teamleader trở lên)
Chế độ tính tăng ca đúng theo quy định Nhà Nước.
Tham gia BHXH, BHYT đầy đủ theo Luật Việt Nam.
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm có bổ sung các hạng mục tăng cường
Môi trường làm việc kết hợp giữa sự chuyên nghiệp của Nhật Bản và sự trẻ trung năng động của Việt Nam
Có hệ thống đào tạo kỹ thuật bài bản
Các hoạt động: Du lịch công ty, Giải bóng đá, Giải Bi lắc, Từ thiện

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ARISTEEL

CÔNG TY TNHH ARISTEEL

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: 53 Nguyễn Qúy Đức, Phường An Phú, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

