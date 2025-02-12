Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP
- Hà Nội: Số 4, Tập thể viện KHNNVN, Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu
- Số lượng: 2
- Đia chỉ trụ sở VP làm việc : Số 4, Tập thể viện KHNNVN, Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà Nội
( Ngay sau trường quản lý cán bộ nông nghiệp VN, cách ga văn điển 1km cạnh đường ngọc hồi)
Mô tả công việc:
• Chủ trì/Tham gia thiết kế hệ thống Đường giao thông, thoát nước cho đường giao thông, san nền các dự án hạ tầng kỹ thuật và khu đô thị.
• Tham gia thiết kế các giai đoạn của dự án, từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công, giám sát tác giả
• Triển khai và hoàn thiện hồ sơ thiết kế từng giai đoạn theo quy định gồm: bảng tính, thuyết minh, bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình bảo trì.
• Phối hợp với các bộ môn khác (Cấp thoát nước, kết cấu, MEP có liên quan, PCCC, ... để tối ưu hóa phương án thiết kế
• Phối hợp với khách hàng và các đơn vị thiết kế khác hoặc thầu phụ để cập nhật, sữa chữa hồ sơ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư, đơn vị vận hành và các cơ quan chức năng.
• Phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật vướng mắc trong quá trình giám sát tác giả.
• Cung cấp chuẩn bị hồ sơ thầu cho các dự án tại công ty.
• Thường xuyên cập nhật các quy chuẩn VN, tiêu chuẩn VN, tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) về hệ thống giao thông công trình.
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
