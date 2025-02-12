Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu

Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP
Ngày đăng tuyển: 12/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/03/2025
Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện

Mức lương
10 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 4, Tập thể viện KHNNVN, Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

- Số lượng: 2
- Đia chỉ trụ sở VP làm việc : Số 4, Tập thể viện KHNNVN, Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà Nội
( Ngay sau trường quản lý cán bộ nông nghiệp VN, cách ga văn điển 1km cạnh đường ngọc hồi)
Mô tả công việc:
• Chủ trì/Tham gia thiết kế hệ thống Đường giao thông, thoát nước cho đường giao thông, san nền các dự án hạ tầng kỹ thuật và khu đô thị.
• Tham gia thiết kế các giai đoạn của dự án, từ thiết kế ý tưởng đến thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, kỹ thuật thi công, giám sát tác giả
• Triển khai và hoàn thiện hồ sơ thiết kế từng giai đoạn theo quy định gồm: bảng tính, thuyết minh, bản vẽ, chỉ dẫn kỹ thuật, quy trình bảo trì.
• Phối hợp với các bộ môn khác (Cấp thoát nước, kết cấu, MEP có liên quan, PCCC, ... để tối ưu hóa phương án thiết kế
• Phối hợp với khách hàng và các đơn vị thiết kế khác hoặc thầu phụ để cập nhật, sữa chữa hồ sơ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư, đơn vị vận hành và các cơ quan chức năng.
• Phối hợp xử lý các vấn đề kỹ thuật vướng mắc trong quá trình giám sát tác giả.
• Cung cấp chuẩn bị hồ sơ thầu cho các dự án tại công ty.
• Thường xuyên cập nhật các quy chuẩn VN, tiêu chuẩn VN, tiêu chuẩn nước ngoài (nếu có) về hệ thống giao thông công trình.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tại Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP Thì Được Hưởng Những Gì

Liên Hệ Công Ty

Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP

Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: Số 4, Tập thể viện KHNNVN, Vĩnh Quỳnh, Thanh trì, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

