Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 20 Triệu

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel
Ngày đăng tuyển: 04/04/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/05/2025
Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Kỹ sư thiết kế điện

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Mức lương
16 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Viettel Construction số 6 Phạm Văn Bạch, Yên Hòa, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 16 - 20 Triệu

Kiểm tra, rà soát các bản vẽ thiết kế hệ thống điện nước các dự án Tổng Công ty thực hiện
Trực tiếp triển khai hồ sơ thiết kế điện - nước phục vụ cho thi công.
Thuyết trình với khách hàng về các hồ sơ thiết kế điện nước phục vụ cho thi công nội thất.
Giám sát tác giả, kiểm soát, đánh giá chất lượng triển khai thi công điện nước của giám sát kỹ thuật tại công trình theo hồ sơ thiết kế.
Phối hợp với 63 Chi nhánh Công trình giao diện với các bộ phận chuyên môn của Chủ đầu tư trong việc thực hiện các dự án BIM
Kiểm soát hồ sơ thiết kế điện nước các công trình 63 chi nhánh thực hiện

Với Mức Lương 16 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chính quy trở lên chuyên ngành kỹ sư điện, thiết kế, Xây dựng... hoặc các chuyên ngành có liên quan.
Độ tuổi: ưu tiên không quá 28 tuổi
Có kinh nghiệm 3 năm ở vị trí tương đương
Ưu tiên nhân sự có chứng chỉ hành nghề thiết kế điện/nước
Thành thạo các phần mềm liên quan đến quy trình BIM, AutoCad, Revit, ...

Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng: 16.000.000 - 20.000.000 đồng/ tháng.
Có phụ cấp ăn trưa điện thoại: 930.000 đồng/tháng
14 tháng lương/năm (Thưởng tháng lương Tháng 13, Tháng 14)
Thưởng các ngày lễ tết: 38.000.000 đồng/năm
Nghỉ phép 15 ngày/năm
Được ký hợp đồng lao động và tham gia các loại bảo hiểm theo quy định của Nhà nước.
Được đào tạo tại công ty hoặc tham gia các khóa đào tạo nâng cao, bổ ích bên ngoài.
Tham gia nhiều hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, giải trí.
Chính sách du lịch, nghỉ dưỡng, khám sức khỏe định kỳ cho CBNV.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Tổng Công ty Cổ Phần Công trình Viettel

Quy mô: Trên 10000 Nhân viên
Địa điểm: Số 06 Phạm Văn Bạch - Phường Yên Hòa

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

