Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Mức lương 12 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: SN A2.3 LK 3 - 12A - KĐT Thanh Hà - Cienco 5, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lên hồ sơ thiết kế tủ điện bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế tủ điện, danh mục vật tư.

• Phối hợp với kỹ sư thiết kế cơ khí, bộ phận sản xuất cơ khí, lắp ráp tủ điện và các phòng ban liên quan trong quá trình triển khai dự án.

• Làm hồ sơ, bản vẽ hoàn công bao gồm: cập nhật phát sinh, sửa đổi trong suốt quá trình triển khai dự án, cập nhật bản vẽ tủ điện theo thực tế sản xuất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế tủ điện.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện tử hoặc các ngành liên quan.

• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SolidWorks.

• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

• Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.

• Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.

• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan đến thiết kế điện.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin