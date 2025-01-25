Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme
Ngày đăng tuyển: 25/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 11/03/2025
Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme

Kỹ sư thiết kế điện

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế điện Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: SN A2.3 LK 3

- 12A

- KĐT Thanh Hà

- Cienco 5, X. Cự Khê, H. Thanh Oai, TP. Hà Nội.

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế điện Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

• Lên hồ sơ thiết kế tủ điện bao gồm: Yêu cầu kỹ thuật, bản vẽ thiết kế tủ điện, danh mục vật tư.
• Phối hợp với kỹ sư thiết kế cơ khí, bộ phận sản xuất cơ khí, lắp ráp tủ điện và các phòng ban liên quan trong quá trình triển khai dự án.
• Làm hồ sơ, bản vẽ hoàn công bao gồm: cập nhật phát sinh, sửa đổi trong suốt quá trình triển khai dự án, cập nhật bản vẽ tủ điện theo thực tế sản xuất.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực thiết kế tủ điện.
• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện, điện tử hoặc các ngành liên quan.
• Sử dụng thành thạo các phần mềm thiết kế như AutoCAD, SolidWorks.
• Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.
• Có kỹ năng giao tiếp và giải quyết vấn đề tốt.
• Cẩn thận, tỉ mỉ và có trách nhiệm trong công việc.
• Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ liên quan đến thiết kế điện.

Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme

Công Ty TNHH Thiết Bị Cơ Điện Smartme

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Nhà máy sản xuất tại Lô CN1, KCN Ngọc Hồi, Xã Ngọc Hồi, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-thiet-ke-dien-thu-nhap-12tr-15tr-thang-tai-ha-noi-job317512
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ALPHA MECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Hạn nộp: 29/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 7 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 26 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 20 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI Ô TÔ THÁI PHONG
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 50 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Tập đoàn OSB
Hạn nộp: 10/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Tuyển Chuyên viên khách hàng cá nhân NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh Công ty TNHH FISA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
Công ty TNHH FISA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Tuyển Nhân viên kỹ thuật Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu
Công ty TNHH Công Nghiệp Tes Việt Nam
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 8 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN HEIZKA VIỆT NAM
Hạn nộp: 11/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Palfinger Marine Vietnam Co., Ltd
Hạn nộp: 10/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Theta Engineering
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Theta Engineering làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
Công ty TNHH Theta Engineering
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Andes E&C Việt Nam
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 14 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA DNBC
Hạn nộp: 30/09/2025
Hà Nội Còn 17 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC) làm việc tại Hà Nam thu nhập Thỏa thuận
Neweb Vietnam Co.,ltd (WNC)
Hạn nộp: 07/09/2025
Hà Nam Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 16 - 23 Triệu
Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
Hạn nộp: 24/08/2025
Hưng Yên Hải Dương Hà Nội Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ KỸ THUẬT IMES VIỆT NAM
Hạn nộp: 05/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH ALPHA MECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 15 Triệu
CÔNG TY TNHH ALPHA MECH
Hạn nộp: 08/09/2025
Hà Nội Hưng Yên Đã hết hạn 11 - 15 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER làm việc tại Đà Nẵng thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN STPOWER
Hạn nộp: 29/08/2025
Đà Nẵng Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Cường Thịnh
Hạn nộp: 04/09/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GMPC VIỆT NAM
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Kosy Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Kosy Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Tập đoàn Karofi Pro Company
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 22 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ HỆ THỐNG
14 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO THIẾT BỊ ĐIỆN VIỆT NAM
10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP TỰ ĐỘNG HÓA ETEK
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN AMA BẮC NINH
20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty cổ phần đầu tư và công nghệ HVC Pro Company
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng VK
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty Cổ Phần Kiến Trúc Kisato
15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu Công Ty TNHH Hợp Tác Phát Triển Nguồn Nhân Lực Winwinjapan
25 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ NỘI THẤT AKI
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Điện Cao Thế Systech
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu Công ty CP phát triển Công nghệ & Môi trường TDP
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Viteq Việt Nam
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Cosmo D&C làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Cosmo D&C
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma làm việc tại Hà Nội thu nhập 750 - 1,000 USD Công ty cổ phần kỹ thuật Sigma
750 - 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd. làm việc tại Hưng Yên thu nhập 500 - 700 Triệu Mektec Manufacturing Corporation (Vietnam) Ltd.
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 500 USD Công Ty CP Xây Dựng Phục Hưng Holdings
Trên 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam làm việc tại Hải Phòng thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Công nghệ Welco Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 500 - 800 USD Công Ty TNHH Kỹ Thuật Taikisha Việt Nam
500 - 800 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp) làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 22 Triệu Công Ty CP Ứng Dụng Và Phát Triển Công Nghệ Thông Tin (Ait Corp)
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Japan Construction Management Corporation làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Japan Construction Management Corporation
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Bất Động Sản Prime LAND
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 360 - 500 USD Chi Nhánh Công Ty TNHH transcosmos Việt Nam
360 - 500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện Toyo International Company Limited (T.i.c) làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 18 Triệu Toyo International Company Limited (T.i.c)
Tới 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện MDA E&C Co.,ltd làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu MDA E&C Co.,ltd
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư thiết kế điện CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN HTC VIỄN THÔNG QUỐC TẾ
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm