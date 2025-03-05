Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Mức lương 8 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 131 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình;

Thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình;

Bóc tách khối lượng vật tư dùng trong hệ thống HVAC;

Triển khai dự toán khối lượng cho công trình;

Lập bản vẽ hoàn công, nghiệm thu…;

Phối hợp với các bộ phận khác để thay đổi, sữa chữa bản vẽ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư;

Phát hiện các sai sót khi thiết kế và đưa ra các biện pháp khắc phục;

Bảo đảm chất lượng công trình phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và tiến độ được duyệt;

Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Giới tính: Nam

Giới tính: Nam

Độ tuổi: 22-28 tuổi

Không yêu cầu kinh nghiệm

Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành điện lạnh, điều hòa không khí, nhiệt lạnh và các chuyên ngành liên quan,…

Sẵn sàng đi công trình.

Tư duy tốt, cẩn thận ,nhanh nhẹn, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc

Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt

Sử dụng tốt các phần mềm tính toán chuyên ngành nhiệt lạnh.

Có kỹ năng sử dụng thành thạo: Auto Cad. Biết sử dụng: Revit hoặc Inventor

Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, thành thạo là một lợi thế.

Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm

Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Máu lửa- chính trực – Hiệu quả – Tận tâm- Lòng biết ơn

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng( tùy năng lực)

Tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nước;

Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết âm lịch, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ

Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.

Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty

Được đào tạo, hướng dẫn để đạt năng lực làm việc

Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline

Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty

Làm thâm niên có thêm Quỹ Báo hiếu cha mẹ

Môi trường làm việc trẻ trung năng động.

Cơ hội phát triển, thăng tiên lên những vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

