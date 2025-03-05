Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 15 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 04/04/2025
Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Kỹ sư thiết kế HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế HVAC Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Mức lương
8 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 131 Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội, Hà Đông, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 8 - 15 Triệu

Thiết kế hệ thống HVAC cho các công trình;
Bóc tách khối lượng vật tư dùng trong hệ thống HVAC;
Triển khai dự toán khối lượng cho công trình;
Lập bản vẽ hoàn công, nghiệm thu…;
Phối hợp với các bộ phận khác để thay đổi, sữa chữa bản vẽ thiết kế theo ý kiến của chủ đầu tư;
Phát hiện các sai sót khi thiết kế và đưa ra các biện pháp khắc phục;
Bảo đảm chất lượng công trình phù hợp với đặc điểm kỹ thuật và tiến độ được duyệt;
Một số công việc khác theo yêu cầu của cấp trên.

Với Mức Lương 8 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính: Nam
Độ tuổi: 22-28 tuổi
Không yêu cầu kinh nghiệm
Tốt nghiệp: Đại học chuyên ngành điện lạnh, điều hòa không khí, nhiệt lạnh và các chuyên ngành liên quan,…
Sẵn sàng đi công trình.
Tư duy tốt, cẩn thận ,nhanh nhẹn, chăm chỉ và chịu được áp lực công việc
Có kỹ năng giao tiếp, kỹ năng thuyết trình tốt
Sử dụng tốt các phần mềm tính toán chuyên ngành nhiệt lạnh.
Có kỹ năng sử dụng thành thạo: Auto Cad. Biết sử dụng: Revit hoặc Inventor
Ngoại ngữ: có thể đọc hiểu tài liệu Tiếng Anh, thành thạo là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, phối hợp nhóm
Phù hợp với giá trị cốt lõi của công ty: Máu lửa- chính trực – Hiệu quả – Tận tâm- Lòng biết ơn

Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 9.000.000 – 15.000.000 đồng/tháng( tùy năng lực)
Tham gia BHXH, BHYT,BHTN theo quy định của nhà nước;
Quà sinh nhật, thưởng các ngày lễ: 30/4-1/5, 2/9, Tết Dương lịch, Tết âm lịch, chế độ thăm hỏi, hiếu hỉ
Chế độ phúc lợi theo quy định của công ty.
Tham gia các hoạt động nội bộ của công ty
Được đào tạo, hướng dẫn để đạt năng lực làm việc
Tham gia các khóa đào tạo nội bộ: online/offline
Du lịch nghỉ mát hàng năm cùng công ty
Làm thâm niên có thêm Quỹ Báo hiếu cha mẹ
Môi trường làm việc trẻ trung năng động.
Cơ hội phát triển, thăng tiên lên những vị trí cao hơn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty Cổ phần Công nghiệp lạnh Nam Phú Thái

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: LK2, SN15, Dãy liền kề CT6 Xala, Hà Đông, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

