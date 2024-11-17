Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế HVAC Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
- Hà Nội: Tầng 4, tòa nhà Simco, 28 Phạm Hùng, Mỹ Đình 1, Nam Từ Liêm
- Bắc Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương 20 - 25 Triệu
- Nhận nhiệm vụ thiết kế và lên kế hoạch chương trình nghiệp vụ;
- Thực hiện truyền thông thiết kế theo giai đoạn trong quá trình thiết kế để đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế của dự án;
- Quản lý tiến độ thiết kế, lập kế hoạch thiết kế, hợp tác với nhau và hoàn thành công việc thiết kế theo đúng kế hoạch bản vẽ;
- Xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công và tư vấn chuyên môn về bảo trì sau này;
- Cần thay mặt công ty giải trình phương án thiết kế với chủ đầu tư.
Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM)
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
