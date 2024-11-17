Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ ANJIEXIN (VIỆT NAM) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

- Nhận nhiệm vụ thiết kế và lên kế hoạch chương trình nghiệp vụ;

- Thực hiện truyền thông thiết kế theo giai đoạn trong quá trình thiết kế để đảm bảo đúng ý tưởng thiết kế của dự án;

- Quản lý tiến độ thiết kế, lập kế hoạch thiết kế, hợp tác với nhau và hoàn thành công việc thiết kế theo đúng kế hoạch bản vẽ;

- Xử lý các sự cố kỹ thuật phát sinh trong quá trình thi công và tư vấn chuyên môn về bảo trì sau này;

- Cần thay mặt công ty giải trình phương án thiết kế với chủ đầu tư.