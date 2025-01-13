Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi
Ngày đăng tuyển: 13/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 27/02/2025
Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi

Kỹ sư thiết kế HVAC

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế HVAC Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 22, Tòa nhà Nam Cường, La Khê, Hà Đông, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế HVAC Với Mức Lương Thỏa thuận

• Triển khai, chủ trì thiết kế các dự án, phối hợp và đề xuất phương án trình lãnh đạo phê duyệt;
• Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, điện, nước…, đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu cũng như đúng ý tưởng đã được phê duyệt.
• Kiểm soát thiết kế đối với các dự án có tư vấn thiết kế, phối hợp với tư vấn thiết kế đề xuất phương án thiết kế, kiểm soát sự phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tối ưu phương án thiết kế.
• Định kỳ kiểm tra công trường, giám sát bản quyền tác giả, kiểm soát thực trạng hồ sơ thiết kế, thực tế thi công khớp với hồ sơ đã duyệt.
• Phối hợp với các Phòng ban để thực hiện, chuẩn bị hồ sơ thiết kế phục vụ cho các hoạt động triển khai, phát triển dự án.
• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Đại học chuyên ngành Nhiệt lạnh; Kỹ thuật nhiệt,...và các chuyên ngành liên quan.
• Từ 3-5 năm kinh nghiệm trở lên ở vị trí tương đương
• Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, BIM, Revit
• Nắm vững nghiệp vụ thiết kế hệ thống Cấp thoát nước.
• Khả năng sáng tạo, khả năng phân tích, kiểm soát đầu việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Thôn Đoàn Kết, Xã La Phù, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

