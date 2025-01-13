Tuyển Kỹ sư thiết kế HVAC Công Ty Cổ Phần Phát Triển Kỹ Thuật Vạn Lợi làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

• Triển khai, chủ trì thiết kế các dự án, phối hợp và đề xuất phương án trình lãnh đạo phê duyệt;

• Phối hợp với các bộ môn kiến trúc, kết cấu, điện, nước…, đảm bảo hồ sơ đạt chất lượng và tiến độ theo yêu cầu cũng như đúng ý tưởng đã được phê duyệt.

• Kiểm soát thiết kế đối với các dự án có tư vấn thiết kế, phối hợp với tư vấn thiết kế đề xuất phương án thiết kế, kiểm soát sự phù hợp quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành, tối ưu phương án thiết kế.

• Định kỳ kiểm tra công trường, giám sát bản quyền tác giả, kiểm soát thực trạng hồ sơ thiết kế, thực tế thi công khớp với hồ sơ đã duyệt.

• Phối hợp với các Phòng ban để thực hiện, chuẩn bị hồ sơ thiết kế phục vụ cho các hoạt động triển khai, phát triển dự án.

• Thực hiện các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Lãnh đạo.