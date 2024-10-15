Tuyển Kỹ sư thiết kế CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH
Ngày đăng tuyển: 15/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 15/11/2024
CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Kỹ sư thiết kế

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư thiết kế Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Mức lương
12 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Vinhome Ocean Park, Gia Lâm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư thiết kế Với Mức Lương 12 - 15 Triệu

Khảo sát nhu cầu của Khách hàng, thiết kế đồ gá -Jig; máy tự động...cho Khách hàng; - Nhận bản vẽ từ Khách hàng sau đó dựng lại bản vẽ từ 2D sang 3D, ( đối với yêu cầu đã có tài liệu model cũ) - Hoặc nghiên cứu, đề xuất thiết kế mới giải pháp cho Khách hàng và thiết kế bản vẽ
- Lên BOM list, bóc tách khối lượng, lên dự toán chi phí cho sản phẩm thiết kế; - Bóc tách bản vẽ, xuất bản vẽ; - tham giá lên báo giá gửi cho Phòng Kinh doanh
- Giám sát công tác lắp ráp máy móc, hỗ trợ về mặt Kỹ thuật sau khi gia công hoàn thiện; - Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của cấp Quản lý.

Với Mức Lương 12 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử. Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh. Có tinh thần ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc. Có khả năng nắm bắt kế hoạch triển khai và làm việc theo đội nhóm.
Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành cơ khí chế tạo, cơ điện tử.
Có thể đọc hiểu tài liệu kỹ thuật bằng tiếng Anh.
Có tinh thần ham học hỏi và trách nhiệm trong công việc.
Có khả năng nắm bắt kế hoạch triển khai và làm việc theo đội nhóm.

Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực; Phụ cấp ăn trưa theo Quy chế Công ty. Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp Trang bị ô tô nếu phải đi công tác xa. Công ty trang bị máy tính để phục vụ công việc.
Lương cơ bản: Thỏa thuận theo năng lực;
Phụ cấp ăn trưa theo Quy chế Công ty.
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, mức thu nhập thỏa đáng và cơ hội phát triển nghề nghiệp
Trang bị ô tô nếu phải đi công tác xa.
Công ty trang bị máy tính để phục vụ công việc.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

CÔNG TY TNHH TỰ ĐỘNG HÓA PNC TECH

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Hai Au 3B-32, KĐT Ocean Park, Gia Lâm, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

