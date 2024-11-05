Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/12/2024
Sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Sản xuất Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: KCN Tân Trường , Cẩm Giàng

Mô Tả Công Việc Sản xuất Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ
- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong nhà máy.
- Cải tiến máy móc, hệ thống điện trong dây chuyền sản xuất.
VẬN HÀNH MÁY CÁM VIÊN
- Kiểm tra chất lượng cám viên, điều chỉnh máy để cám đạt tiêu chuẩn trên hệ thống máy tính
- Vệ sinh bảo dưỡng máy móc, theo dõi thông số kỹ thuật trên máy
- Vận hành line cám viên

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC chuyên ngành: CƠ KHÍ, ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, CHẾ TẠO MÁY, HÀN, NỀ .......
ĐẠI HỌC
CƠ KHÍ, ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, CHẾ TẠO MÁY, HÀN, NỀ .......
- Có mong muốn gắn bó với công ty
- Phỏng vấn đi làm ngay

Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương cơ bản: KỸ SƯ CƠ KHÍ 9.780.000đ/ tháng
9.780.000đ/ tháng
- Lương cơ bản: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CÁM VIÊN: 8.280.000đ/ tháng
- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương
- Thưởng năng hàng tháng suất sau khi hết thử việc (theo quy định của công ty)
- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng
- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết
(Ca không cố định, theo sự sắp xếp của quản lý)
- Có tăng ca, tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động
- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc
- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm
- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm
- Xét duyệt tăng lương hàng năm
- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương
- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc
- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Trên 5000 Nhân viên
Địa điểm: Số 2 đường 2A, KCN Biên Hoà II, P. Long Bình Tân, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai, Việt Nam

