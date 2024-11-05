Tuyển Sản xuất Công ty Cổ Phần Chăn Nuôi C.P. Việt Nam Pro Company làm việc tại Hải Dương thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: KCN Tân Trường , Cẩm Giàng

KỸ SƯ BẢO TRÌ CƠ KHÍ

- Bảo trì, bảo dưỡng máy móc, thiết bị trong nhà máy.

- Cải tiến máy móc, hệ thống điện trong dây chuyền sản xuất.

VẬN HÀNH MÁY CÁM VIÊN

- Kiểm tra chất lượng cám viên, điều chỉnh máy để cám đạt tiêu chuẩn trên hệ thống máy tính

- Vệ sinh bảo dưỡng máy móc, theo dõi thông số kỹ thuật trên máy

- Vận hành line cám viên

- Ứng viên tốt nghiệp TRUNG CẤP, CAO ĐẲNG ĐẠI HỌC chuyên ngành: CƠ KHÍ, ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, CHẾ TẠO MÁY, HÀN, NỀ .......

ĐẠI HỌC

CƠ KHÍ, ĐIỆN, TỰ ĐỘNG HÓA, CHẾ TẠO MÁY, HÀN, NỀ .......

- Có mong muốn gắn bó với công ty

- Phỏng vấn đi làm ngay

- Lương cơ bản: KỸ SƯ CƠ KHÍ 9.780.000đ/ tháng

- Lương cơ bản: NHÂN VIÊN VẬN HÀNH MÁY CÁM VIÊN: 8.280.000đ/ tháng

- Đào tạo bài bản 2 tháng trả đủ 100% lương

- Thưởng năng hàng tháng suất sau khi hết thử việc (theo quy định của công ty)

- Phụ cấp tiền ăn trả vào tài khoản: 600.000đ/tháng

- Làm việc theo ca 8 tiếng/ngày, nghỉ Chủ nhật và các ngày lễ tết

(Ca không cố định, theo sự sắp xếp của quản lý)

- Có tăng ca, tiền tăng ca và làm đêm trả theo quy định của luật lao động

- Đóng các khoản bảo hiểm ngay sau khi nhận việc

- Khám chữa bệnh theo yêu cầu =< 20.000.000đ/năm

- Khám sức khỏe định kì theo quy định công ty 01 lần/năm

- Xét duyệt tăng lương hàng năm

- Có 12 ngày/ 1 năm nghỉ phép hưởng lương

- Lương tháng 13 nếu đủ 12 tháng làm việc

- Quyền lợi và chế độ theo quy định của luật lao động

