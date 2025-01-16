Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 20 Triệu

Tuyển Nhân viên kinh doanh CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hải Phòng thu nhập 9 - 20 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Ngày đăng tuyển: 16/01/2025
Hạn nộp hồ sơ: 16/02/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Nhân viên kinh doanh

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Nhân viên kinh doanh Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Mức lương
9 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hải Phòng:

- 176A Tôn Đức Thắng, quận Lê Chân

- 19 Cao Xanh, phường Cao Xanh, TP. Hạ Long

- 32 Hồng Quang, P.Quang Trung, TP Hải Dương, Quận Lê Chân

Mô Tả Công Việc Nhân viên kinh doanh Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

Liên hệ, tư vấn khách hàng sử dụng phần mềm quản lý bán hàng KiotViet theo data có sẵn
Demo hướng dẫn online giúp khách hàng hiểu hơn về tính năng và cách sử dụng phần mềm
Gặp gỡ khách hàng trực tiếp khi cần thiết
Báo giá và tư vấn các gói hợp đồng phù hợp với từng khách hàng
Chốt và ký hợp đồng với khách, hỗ trợ khách sau khi bán

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên các chuyên ngành.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm từ 3-6 tháng tại vị trí: Tư vấn, bán hàng, nhân viên kinh doanh, telesales,...
Giao tiếp lưu loát, không nói ngọng/nói lắp/giọng địa phương.
Có ý chí cầu tiến, đam mê kiếm tiền.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET Thì Được Hưởng Những Gì

1. Về sản phẩm/Khách hàng/Thị trường:
- Sản phẩm công nghệ hiện đại, thiết thực, dễ sử dụng, mang lại lợi ích cho đa dạng khách hàng kinh doanh buôn
bán, có uy tín và độ phủ rộng trên thị trường.
- Tên tuổi sản phẩm được liên tục quảng bá, được thị trường đón nhận rộng rãi và tiếp cận được nhiều khách hàng
tiềm năng.
2. Về đào tạo nâng cao và lộ trình thăng tiến:
- Được đào tạo bài bản và chuyên sâu về kỹ năng, quy trình bán hàng và sản phẩm.
- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao kĩ năng bởi các chuyên gia.
- Được tham gia vào các lớp bồi dưỡng lên quản lý.
3. Về lương thưởng và chế độ phúc lợi:
- Lương cơ bản từ 6,500,000 VND đến 12,000,000 VND
- Xem xét lương 3 tháng/lần.
- Tổng thu nhập lên tới 20,000,000 VND/tháng
- Thưởng hoa hồng cao, không chặn trần.
- Quyền lợi, chế độ được đảm bảo theo quy định của nhà nước.
- Khám sức khỏe định kỳ hàng năm.
4. Về môi trường làm việc:
- Nhiều chương trình thi đua/teambuilding tạo động lực cho nhân viên.
- Môi trường trẻ trung, chuyên nghiệp, năng động, minh bạch.
- Đội ngũ lắng nghe, ghi nhận ý kiến, đoàn kết và nhiệt tình hỗ trợ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm:

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

